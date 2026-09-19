نادي بني ياس يتصدر منافسات البراعم في بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

أبوظبي في 19 سبتمبر/ وام / تواصلت اليوم في مبادلة أرينا بأبوظبي منافسات الجولة السابعة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، بإقامة نزالات فئة البراعم، وسط مشاركة واسعة من لاعبي ولاعبات الأندية والأكاديميات، وحضور جماهيري وأسري كبيرين حرصاً على مؤازرة الأبناء وتشجيعهم من المدرجات، في مشهد يعكس تنامي الاهتمام برياضة الجوجيتسو ودور الأسرة في دعم مسيرة اللاعبين منذ المراحل الأولى.

وعلى صعيد النتائج، تصدر نادي بني ياس منافسات اليوم، فيما حل نادي الجزيرة للجوجيتسو في المركز الثاني، وجاءت أكاديمية "M.O. D " ثالثاً.

حضر المنافسات وشارك في تتويج الفائزين سعادة الدكتور محمد أحمد الجابر، سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية، وسعادة محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وسعادة عبدالله الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وحميد محمد الكتبي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، إلى جانب عدد من مسؤولي الاتحاد وممثلي الشركاء والرعاة والأندية والأكاديميات المشاركة.

واتسمت منافسات اليوم الثاني بالقوة والندية، وشهدت مستويات فنية متميزة قدمتها المواهب الصاعدة، التي أظهرت تطوراً ملحوظاً في المهارات الأساسية والقدرة على توظيفها داخل البساط، بما يعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها الأندية والأكاديميات في إعداد الفئات السنية، والدور الذي تؤديه البطولات المحلية في إكساب اللاعبين الخبرات التنافسية وصقل قدراتهم.

وأكد حميد محمد الكتبي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، أن المشاركة الواسعة في منافسات الأطفال تعكس الاهتمام المتزايد برياضة الجوجيتسو، والنجاح الذي تحققه برامج الأندية والأكاديميات في استقطاب اللاعبين منذ سن مبكرة، ومنحهم الفرصة للتطور ضمن بيئة رياضية وتنافسية محفزة.

وقال إن الفئات السنية تمثل ركيزة أساسية في خطط الاتحاد لتطوير رياضة الجوجيتسو، إذ تسهم المشاركة المبكرة في البطولات في إكساب اللاعبين الخبرات وتعزيز مهاراتهم وثقتهم بأنفسهم، مشيراً إلى أن المستويات التي شهدتها المنافسات تؤكد نجاح الأندية والأكاديميات في إعداد جيل جديد من اللاعبين.

وأضاف أن قيمة هذه المنافسات لا تقتصر على تحقيق النتائج أو حصد الميداليات، بل تمتد إلى غرس قيم الانضباط والالتزام واحترام المنافس، وتعزيز القدرة على التعامل مع الفوز والخسارة بروح رياضية، بالتوازي مع تطوير الجوانب الفنية للاعبين.

وأشار إلى أن الحضور الجماهيري الكبير ومساندة الأسر لأبنائها يجسدان الشراكة الفاعلة بين الأسرة واتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة في نشر رياضة الجوجيتسو، وتشجيع الأبناء على ممارستها، والإسهام في اكتشاف المواهب وصقلها وصناعة الأبطال، بما يدعم رفد المنتخبات الوطنية بالعناصر الواعدة في المستقبل.

من جانبه، قال محمد الكتبي، والد اللاعب راشد من نادي دينتو دوجو المشارك في منافسات اليوم، إن راشد يمارس رياضة الجوجيتسو منذ أربعة أشهر برفقة شقيقيه اللذين يستعدان للمشاركة غداً، مشيراً إلى أن هذه الرياضة انعكست إيجاباً على أبنائه من خلال تعزيز الانضباط والثقة بالنفس والالتزام، فيما تمنحهم المشاركة في البطولات دافعاً أكبر للتدريب والتطور والاستمرار في ممارسة الرياضة.

وتكتسب الجولة السابعة أهمية خاصة مع اقتراب البطولة من محطتها الختامية، إذ تواصل الأندية والأكاديميات العمل على تعزيز رصيدها من النقاط، بالتوازي مع إتاحة الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين في مختلف الفئات العمرية لخوض تجارب تنافسية تسهم في تطوير مستوياتهم.

وتختتم المنافسات غداً الأحد بإقامة نزالات فئات تحت 12 و14 و16 عاماً، وسط تطلع الأندية والأكاديميات إلى مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية وتعزيز مواقعها في الترتيب العام قبل الجولة الختامية للبطولة.