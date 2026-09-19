مناقشات موسعة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الملتقى السابع للكيمياء برأس الخيمة

رأس الخيمة في 19 سبتمبر / وام / نظمت الجمعية الكيميائية الإماراتية، اليوم، أعمال الملتقى العلمي السابع تحت شعار "الريادة في الكيمياء.. نحو حلول علمية متقدمة" في فندق "هيلتون جاردن إن" برأس الخيمة، مستهدفة بحث توظيف الذكاء الاصطناعي والابتكار لإيجاد حلول مستدامة في مختلف القطاعات الحيوية.

ويشهد الملتقى، الذي يُعقد بالتعاون مع الجمعية العراقية للكيمياء الحيوية السريرية وجمعية زمالة الكيمياء المصرية، مشاركة واسعة لنخبة من العلماء والباحثين والأكاديميين والخبراء من دولة الإمارات، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق.

وناقش الملتقى في جلساته عددا من المحاور العلمية المتخصصة، تصدرها توظيف الذكاء الاصطناعي في الكيمياء، والابتكار في مجالات الصحة والتقنية الحيوية والعلوم الطبية، كما استعرض المشاركون الكيمياء المستدامة للطاقة والبيئة والتحديات المناخية، وكيمياء المواد المتقدمة وتقنية النانو، إلى جانب الكيمياء التحليلية وتطبيقاتها في العلوم الجنائية، والتغذية العلاجية.

وأكدت موزة سيف مطر الشامسي، أمين عام اتحاد الكيميائيين العرب، رئيسة الجمعية الكيميائية الإماراتية، أن انعقاد الملتقى يأتي في إطار جهود الجمعية لتعزيز التواصل العلمي وتبادل الخبرات، ودعم مسيرة البحث العلمي والابتكار.

وأوضحت أن الحدث يهدف إلى تسليط الضوء على أحدث التطورات والاتجاهات في علوم الكيمياء وتطبيقاتها، بما يسهم في تحويل مخرجات البحث العلمي إلى حلول عملية تخدم قطاعات الصحة، والبيئة، والطاقة، والصناعة، والتقنية الحيوية، والتنمية المستدامة.

وأضافت الشامسي أن الملتقى يتضمن برنامجاً علمياً متنوعاً يشمل محاضرات وجلسات علمية وحوارية، إلى جانب عرض للملصقات العلمية وتحكيم المسابقات، كما يضم معرضا للابتكارات وبراءات الاختراع، مما يوفر منصة تفاعلية للباحثين والمختصين لعرض نتاجهم العلمي وتبادل التجارب والخبرات.