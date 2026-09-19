بدور القاسمي تفتتح الدورة الخامسة من "مؤتمر الشارقة للموزعين"

الشارقة في 19 سبتمبر/ وام / افتتحت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب اليوم أعمال الدورة الخامسة من "مؤتمر الشارقة للموزعين" الذي تنظمه الهيئة في مركز إكسبو الشارقة بمشاركة 912 مشاركاً من الموزعين والناشرين وبائعي الكتب وممثلي منصات البيع الإلكتروني من 99 دولة إلى جانب متخصصين في صناعة الكتاب.

حضر افتتاح المؤتمر سعادة أحمد بن ركاض العامري الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة إلى جانب عدد من مسؤولي وممثلي المؤسسات الثقافية ودور النشر والمكتبات من دولة الإمارات العربية المتحدة ومختلف أنحاء العالم.

ويبحث المؤتمر على مدى يومين التحديات العملية المرتبطة بوصول الكتاب إلى القارئ بدءاً من إدارة المخزون وتنظيم العرض داخل المكتبات وصولاً إلى التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي وتحليل الطلب كما يتيح للمشاركين تبادل تجارب أسواق مختلفة وعقد لقاءات أعمال مباشرة والتعرف إلى نماذج تساعد المكتبات والموزعين على تطوير أعمالهم والوصول إلى شرائح أوسع من القراء.

وقالت سمو الشيخة بدور القاسمي خلال كلمتها الافتتاحية: في وقت تغيّر فيه التكنولوجيا طريقة إنتاج المحتوى واكتشافه والثقة به يصبح السؤال أكثر إلحاحاً حول ما يجعل موزعي وبائعي الكتب عنصراً لا غنى عنه وأعتقد أن الإجابة تبدأ من الوعد الذي يقوم عليه عملنا - أن يصل الكتاب المناسب إلى القارئ المناسب وأن يجد القارئ كتباً تضيف إلى معرفته وتتحدى أفكاره وتفاجئه وتفتح أمامه طرقاً جديدة لرؤية العالم و في الشارقة نعتز بهذا الوعد ونتمسك به مع انفتاحنا على الإمكانات والفرص التي تتيحها التكنولوجيا.

وأضافت سموها: مهمتنا ستبقى أن نصل الكتب بالقراء وأن نبني جسوراً بين الناشرين وموزعي الكتب عبر الأسواق والثقافات حتى تصل الأفكار والقصص إلى أماكن أبعد ولهذا فإن الاستثمار في الإنسان وتطوير قدراته ليس خياراً بل جزء أساسي من استعدادنا لمستقبل هذه الصناعة.

وخلال حفل الافتتاح كرّمت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي بصفتها مؤسسة "ببلش هير" خريجات الدفعة الأولى من برنامج "مسارات ببلش هير" وسلّمتهن شهادات إتمام البرنامج بحضور إيان فير سيرفيس الشريك الإداري ورئيس التحرير التنفيذي لمجموعة "موتيفيت ميديا غروب" التي تعاونت مع "ببلش هير" في تنفيذ هذا المشروع الرائد.

وتُعد "ببلش هير" منصة عالمية تعمل على تعزيز حضور المرأة وتطورها المهني في قطاع نشر الكتب من خلال ربط العاملات في القطاع عبر مختلف الأسواق وتوسيع فرص التعلم والتعاون والتقدم المهني وانطلاقاً من هذه الرسالة أطلقت المنصة برنامج "مسارات ببلش هير" لدعم النساء في المراحل المبكرة والمتوسطة من مسيرتهن المهنية وتزويدهن بالخبرات والأدوات التي تساعدهن على التقدم نحو أدوار قيادية في مؤسسات النشر والإعلام.

وقدّم جايمي دايز مؤسس ومدير عام مكتبات "فولي بوكد" في الفلبين كلمة رئيسية استعرض خلالها رحلة مشروعه التي بدأت ببيع كتب متخصصة في العمارة قبل أن تتوسع تدريجياً إلى شبكة مكتبات تضم فئات متنوعة من الكتب وتناول في تجربته أهمية فهم القرّاء في السوق المحلية والتكيف مع تحولات السوق ورفع كفاءة المتاجر والاستجابة للنمو المتسارع للتجارة الإلكترونية.

واستضاف المؤتمر أوليكسي إرينتشاك مؤسس مكتبة سينس في أوكرانيا في كلمة رئيسية تحدث عن افتتاح مكتبته الأولى في كييف قبل شهرين فقط من اندلاع الحرب الشاملة وكيف تطورت لاحقاً إلى مساحة مجتمعية ومركز ثقافي إلى جانب التحديات التي واجهها في استمرار العمل وسط صفارات الإنذار وانقطاع الكهرباء.

كما تناول قراره بافتتاح مكتبة أكبر في الشارع الرئيسي بالعاصمة بهدف تعزيز حضور الكتب والقراءة والثقافة الأوكرانية في الحياة العامة مشيرا إلى ان استمرار المكتبة وسط هذه الظروف كان تحدياً يومياً لكننا أردنا أن تبقى الكتب والقراءة والثقافة الأوكرانية حاضرة ومرئية في قلب المدينة.

واستعرضت الجلسة سبل توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير المواقع الإلكترونية للمكتبات وتحويلها إلى قنوات أكثر فاعلية للبيع والوصول إلى القراء.

وقالت الخبيرة سارة أربوثنوت خلال الجلسة: يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد بائعي الكتب على تطوير تجربة البيع عبر الإنترنت وفهم أنماط الشراء والكتب التي يفضلها قراؤهم إلى جانب تحسين رحلة العميل وتوسيع نطاق وصول المكتبات إلى جمهور أكبر عبر القنوات الرقمية.

وأضافت أن استخدام هذه الأدوات في إنجاز جانب من المهام التشغيلية والإدارية يمنح بائعي الكتب مساحة أكبر للتركيز على القيمة التي يقدمونها بأنفسهم من اختيار الكتب وترشيحها إلى فهم القراء وبناء علاقات مستمرة معهم.

واستضاف جناح ببلش هير في المؤتمر جلسة بعنوان "أصوات من الدفعة الأولى لبرنامج مسارات ببلش هير" تحدث خلالها كل من فاطمة المقرب المهيري ومريم الرفاعي وباهال خانا ومها قطيش وجنان غولشان.

وتضمن برنامج الجناح جلسة بعنوان "ما وراء الرفوف: تنمية الطلب على الكتب المطبوعة في عالم رقمي" استعرضت العلاقة المتطورة بين الكتب الورقية والمنصات الرقمية وقدمت مجموعة من الأفكار حول كيفية التفاعل مع القراء وبناء الطلب على الكتب المطبوعة في سوق يشهد تزايداً في الاعتماد على المنصات الرقمية.

وقدمت "صالة ببلش هير" برنامجاً مهنياً لدعم النساء العاملات في قطاع النشر تضمن جلسات حوارية وورش عمل تطبيقية وفرصاً للتصوير المهني إلى جانب برنامج "لقاء مع مرشدة مهنية" الذي أتاح للمشاركات حجز جلسات فردية مع قيادات نسائية في القطاع وطرح أسئلتهن المتعلقة بمساراتهن المهنية والاستفادة من خبرات عملية في مجالات الإدارة والتحرير والتسويق والمبيعات وتطوير الأعمال.

وشهد اليوم الأول من المؤتمر انطلاق سلسلة من ورش العمل المهنية والجلسات والندوات حيث اختار الموزعون وبائعو الكتب المشاركة فيها وفقاً لاحتياجات أعمالهم وطبيعة الأسواق التي يعملون فيها.

وتوزعت الورش على موضوعات ترتبط بإدارة المخزون وتحليل الطلب وتحسين عرض الكتب داخل المكتبات وتقليل المرتجعات وتطوير التجارة الإلكترونية وبناء العلاقات المهنية مع الناشرين والمؤلفين والاستفادة من البيانات والأدوات الرقمية في التسويق والوصول إلى القراء.

وأتاحت الورش للمشاركين مناقشة التحديات التي تواجه أعمالهم بصورة مباشرة مع الخبراء ومقارنة حلول جرى تطبيقها في أسواق مختلفة والتعرف إلى أساليب قابلة للتنفيذ في مجالات البيع والتوزيع وإدارة المكتبات واختتم برنامج اليوم الأول بلقاءات أعمال ثنائية بين الموزعين وبائعي الكتب والناشرين.

وتتواصل أعمال الدورة الخامسة من "مؤتمر الشارقة للموزعين" غداً ضمن برنامج مهني يواصل مناقشة تحديات بيع الكتب وتوزيعها ويعزز التواصل المباشر بين العاملين في أسواق الكتاب العربية والعالمية.