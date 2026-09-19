انطلاق التصفيات النهائية لجائزة عجمان للقرآن الكريم بمشاركة 265 متسابقاً

عجمان في 19 سبتمبر/ وام/ برعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، انطلقت التصفيات النهائية للدورة العشرين من "جائزة عجمان للقرآن الكريم"، التي ينظمها مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، التابع لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، بمشاركة 265 متسابقاً ومتسابقة.

وتشهد الدورة منافسات في خمس مسابقات قرآنية، تستهدف تشجيع مختلف فئات المجتمع على حفظ كتاب الله تعالى وإتقان تلاوته، واكتشاف المواهب والطاقات القرآنية وتعزيز ارتباط أفراد المجتمع بالقرآن الكريم.

وتشمل منافسات الجائزة مسابقة أصحاب الهمم، ومسابقة "نور الهمم" لذوي التوحد، التي ينظمها المركز بالتعاون مع جمعية الإمارات للتوحد، ومسابقة القراءات في قراءة عاصم براوييه شعبة وحفص، إلى جانب مسابقة الحافظين والحافظات، ومسابقة الأمهات المواطنات.

وتأتي التصفيات النهائية امتداداً لمسيرة الجائزة في خدمة كتاب الله تعالى، ودورها في تشجيع حفظ القرآن الكريم وإتقان تلاوته، وإتاحة المجال أمام مختلف فئات المجتمع لخوض منافسات قرآنية تبرز قدراتهم ومواهبهم.

وتواصل اللجان المختصة أعمال التصفيات النهائية وفق البرنامج المعتمد للجائزة، تمهيداً لاستكمال مراحل التقييم وإعلان النتائج، ومن ثم تكريم الفائزين والفائزات في ختام الدورة العشرين.

وثمّن مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم الرعاية الكريمة والدعم المتواصل من صاحب السمو حاكم عجمان لمسيرة الجائزة وبرامج خدمة كتاب الله تعالى، وأعرب عن تقديره لمتابعة سمو ولي عهد عجمان واهتمامه بالبرامج القرآنية، بما يعزز حضورها ودورها في المجتمع.