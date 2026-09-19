مكتبة محمد بن راشد تحتفي بجامعة الإمارات وإرث أحمد بن سليّم الفلاسي

دبي في 19 سبتمبر / وام / تنظم مكتبة محمد بن راشد، في 24 سبتمبر الجاري، برنامجا ثقافيا ومعرفيا يحتفي بمسيرة جامعة الإمارات العربية المتحدة وإرث الشاعر أحمد بن سليّم الفلاسي، بالتزامن مع اليوبيل الذهبي للجامعة ومرور 50 عاما على رحيل الشاعر، وإدراج المناسبتين ضمن برنامج اليونسكو للاحتفال بالذكرى السنوية للشخصيات والمؤسسات لعام 2026.

ويتضمن البرنامج جلستين حول مسيرة جامعة الإمارات، تستعرض الأولى، بعنوان “خمسون عاما من الريادة المعرفية: الرؤية والبدايات”، رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” في تأسيس الجامعة، بمشاركة معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى للجامعة.

وتتناول الجلسة الثانية التي تأتي بعنوان “خمسون عاما من الريادة المعرفية: المسيرة والإنجاز”، تطور الجامعة وإسهاماتها في التعليم العالي والبحث العلمي وإعداد الكفاءات الوطنية، بمشاركة نخبة من الأكاديميين.

كما تنظم المكتبة جلسة بعنوان “إرث شعري يروي ذاكرة الوطن”، تستعرض تجربة أحمد بن سليّم الفلاسي وإسهاماته في الشعر النبطي وحفظ الذاكرة الوطنية، إلى جانب أمسية “في رحاب الشعر النبطي” بمشاركة الشاعرة شيخة المطيري.

وتأتي الفعاليات ضمن جهود المكتبة للتعريف بالمؤسسات والشخصيات التي أسهمت في تشكيل المشهد المعرفي والثقافي الإماراتي، وتعزيز حضور الإرث الوطني لدى الأجيال الجديدة