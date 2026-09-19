جائزة محمد بن راشد: أبوظبي للكتاب أتاح الفرصة لتعزيز حضوراللغة العربية

دبي في 19 سبتمبر / وام / اختتمت جائزة محمد بن راشد للغة العربية مشاركتها في الدورة الـ35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026، ضمن جناح مكتبة محمد بن راشد .وتندرج الجائزة ضمن مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وتنظمها مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، بهدف تكريم الجهود النوعية في خدمة اللغة العربية وتعزيز حضورها لغة للمعرفة والإبداع والابتكار.

وشهدت المشاركة لقاءات مع نخبة من الأدباء والمثقفين والمهتمين باللغة العربية من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب ورش عمل وبرامج ثقافية وأنشطة متنوعة أتاحت تبادل المعرفة والرؤى حول واقع اللغة العربية ومستقبلها.

وقال سعادة بلال البدور، الأمين العام لجائزة محمد بن راشد للغة العربية، إن المشاركة في المعرض تأتي امتداداً لحرص الجائزة على الحضور في المنصات الثقافية والمعرفية التي تجمع صناع الفكر وأصحاب المبادرات والمبدعين، مشيراً إلى أنها أتاحت التعريف بدور الجائزة في دعم المبادرات النوعية وتوسيع دائرة الإسهام في خدمة لغة الضاد.

وأضاف أن الجائزة تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، في تعزيز مكانة اللغة العربية وتمكينها من مواكبة تحولات العصر، مؤكداً مواصلة تحفيز الحلول والمشروعات المبتكرة التي تعزز حضور العربية في مختلف المجالات.

وتكتسب المشاركة أهمية خاصة لتزامنها مع الدورة العاشرة للجائزة، التي سجلت 2,683 مشروعاً ومبادرة، بإجمالي 3,664 مشاركاً من 52 دولة، بينها ست دول تشارك للمرة الأولى.