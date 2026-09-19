الاتحاد الخليجي يعلن جدول كأس الخليج تحت 17 عامًا في قطر

الدوحة في 19 سبتمبر / وام / أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم جدول مباريات النسخة الثانية من بطولة كأس الخليج تحت 17 عامًا، التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 16 أكتوبر إلى 4 نوفمبر المقبلين، بمشاركة 10 منتخبات تخوض 23 مباراة .

وتقام منافسات البطولة بتنظيم اللجنة المحلية المنظمة في قطر، بالتنسيق مع الاتحاد الخليجي لكرة القدم، حيث تم توزيع المنتخبات العشرة على مجموعتين .

المجموعة الأولى تضم منتخبات: الإمارات، وعُمان، والبحرين، والصين و قطر مستضيفة البطولة وتضم المجموعة الثانية العراق والكويت واليمن ومصر إلى جانب المنتخب السعودي، حامل لقب النسخة الماضية .

ويفتتح منتخب الإمارات مشواره في البطولة بلقاء منتخب البحرين الساعة 9 مساء بتوقيت الإمارات يوم 16 أكتوبر المقبل، في استاد حمد بن خليفة، فيما تجمع المباراة الافتتاحية منتخبي قطر، والصين باليوم نفسه على استاد حمد الكبير الساعة 6:45 مساء بتوقيت الإمارات.

وفي يوم 17 أكتوبر يلتقى منتخبا السعودية ومصر في استاد حمد الكبير، وفي اليوم نفسه يلتقي منتخبا العراق واليمن في استاد سعود بن عبدالرحمن.

وتتواصل منافسات دور المجموعات حتى 29 أكتوبر، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، الذي يقام يفي الأول من نوفمبر، حيث يلتقي متصدر المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية في استاد حمد الكبير، فيما يواجه متصدر المجموعة الثانية وصيف المجموعة الأولى في استاد حمد بن خليفة.

وتختتم البطولة يوم 4 نوفمبر المقبل بإقامة المباراة النهائية فى استاد حمد الكبير.

ووفقًا لنظام البطولة، يتم الاحتكام مباشرة إلى ركلات الترجيح في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل في مباراتي نصف النهائي أو المباراة النهائية.