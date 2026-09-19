تقرير أممي: انخفاض أعداد النازحين قسراً عالمياً

نيويورك في 19 سبتمبر/وام/ أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن إجمالي أعداد النازحين قسرا حول العالم انخفض بنهاية عام 2025 إلى 117.8 مليون شخص بانخفاض 5.4 مليون شخص مقارنة بعام 2024. وعزا التقرير المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة- التراجع بشكل رئيسي إلى زيادة حركة العودة الطوعية للاجئين والنازحين داخلياً بنسبة 49.2%، لافتا الى عودة نحو 4.4 ملايين لاجئ و10.3 ملايين نازح داخلي إلى مناطقهم الأصلية . وقال التقرير إن الدول منخفضة ومتوسطة الدخل واصلت تحمل العبء الأكبر باستضافتها 68% من لاجئي العالم، في حين تستضيف دول الجوار المباشر 65% منهم، وسط استمرار حالات النزوح طارئ الأمد التي تشكل نحو 70% من الإجمالي.

وام/ نيو/زي