الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس .. منظومة شاملة لصناعة الأبطال وترسيخ القيم الرياضية

الشارقة في 19 سبتمبر/ وام/ يواصل نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، منذ إشهاره في عام 2015، تنفيذ إستراتيجية متكاملة تهدف إلى اكتشاف المواهب، وصناعة الأبطال لدعم المنتخبات الوطنية، وتعزيز حضوره المجتمعي.

ويتبنى مجلس إدارة النادي، برئاسة سعادة أحمد سعيد الجروان، نموذجاً متطوراً لنشر رياضات الدفاع عن النفس وتوسيع قاعدة ممارسيها في الإمارة، عبر مراكزه الرئيسة في الرحمانية والصناعية (18)، إلى جانب حضوره في الحدائق العامة بمناطق النوف والناصرية وكشيشة والمجاز، بما يسهم في تسهيل وصول اللاعبين، وزيادة أعداد المنتسبين، وترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة بين مختلف فئات المجتمع.

ويحرص النادي على بناء شراكات إستراتيجية تدعم تطوير رياضات الدفاع عن النفس، من خلال تبادل الخبرات، وتنظيم المعسكرات، والمشاركة في الفعاليات القارية والدولية، والتعاون مع المدارس والمؤسسات التعليمية لاكتشاف المواهب وصقلها، وإعداد أبطال قادرين على تمثيل دولة الإمارات في المحافل المختلفة.

ويعتمد النادي معايير دقيقة في اختيار الأجهزة الفنية والإدارية، بما يواكب التطور العالمي في رياضات الدفاع عن النفس، ويضمن استقطاب الكفاءات القادرة على إعداد أجيال تمتلك المقومات الفنية والبدنية والذهنية للمنافسة على أعلى المستويات، ومواصلة مسيرة الإنجازات داخل الدولة وخارجها.

وفي الجانب المجتمعي، يواصل النادي تنفيذ مبادرة “ثقافتنا الرياضية” منذ سبعة أعوام، بهدف تعزيز الثقافة الرياضية ونشر الوعي المجتمعي، عبر محاضرات وورش توعوية حضورية وعن بُعد يشارك فيها خبراء من داخل الدولة وخارجها، إلى جانب مبادرات موجهة لكبار المواطنين، وتفعيل مجلس أولياء الأمور والمجلس الرمضاني، والمشاركة في البرامج الرياضية والثقافية على مستوى الدولة.

وشهد الموسم الرياضي 2025-2026 تحقيق النادي 1280 ميدالية في مختلف الألعاب، منها 396 ذهبية و424 فضية و460 برونزية.

وتوزعت الإنجازات على 663 ميدالية في الجوجيتسو، و225 ميدالية في الجودو، و327 ميدالية في التايكواندو، إضافة إلى 65 ميدالية في المصارعة.

كما أطلق النادي مبادرات لتكريم أصحاب الإنجازات والرواد، من أبرزها “هؤلاء صنعوا المجد” و“الأسرة المتميزة”، تقديراً لإسهاماتهم في تأسيس وتطوير رياضات الدفاع عن النفس، وترسيخ ثقافة الوفاء والاعتراف بالعطاء، بما يشكل مصدر إلهام للأجيال الجديدة.

وأكد عبيد العسم السويدي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، أن النادي يعمل وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تضع بناء الإنسان في مقدمة الأولويات، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الأخلاق والروح الرياضية تمثلان الأساس الحقيقي لكل إنجاز.

وقال إن النادي يرسخ ثقافة النجاح القائمة على القيم والمسؤولية، ويعزز المفاهيم التربوية لدى اللاعبين، بما يجعل الرياضة وسيلة لبناء شخصية متوازنة قادرة على المنافسة والإنجاز واحترام الآخرين، مشيراً إلى أن النادي يواصل التخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل لتعزيز مكانته بين المؤسسات الرياضية الرائدة عالمياً، عبر تطوير منظومات الأداء، والاستفادة من البيانات والتقنيات الحديثة، وتوسيع الشراكات، والارتقاء بالكفاءات الوطنية.

من جانبه، أكد حميد سبت الشامسي، مدير إدارة الشؤون الرياضية بالنادي، أن الخطتين الاستراتيجية والتنفيذية ترتكزان على منظومة متكاملة لصناعة الأبطال وتحقيق الإنجازات بصورة مستدامة، من خلال مفاهيم تعتمدها الإدارة في إعداد اللاعبين، أبرزها “عقلية البطل”، و”من الحلم إلى الإنجاز”، و”سر التميز”، و”طريق النجاح”.

وأوضح أن فوز النادي بالمركز الأول للعام الثالث على التوالي في بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لفئة “من دون بدلة”، وإحرازه درع التفوق العام للذكور في التايكواندو على مستوى الدولة، وكأس اتحاد الإمارات للمصارعة، إلى جانب اختيار نخبة من لاعبيه لتمثيل المنتخبات الوطنية في الجوجيتسو والتايكواندو والجودو والمصارعة والكاراتيه، يعكس نجاح النهج الذي يتبعه النادي في إعداد اللاعبين وتطويرهم.

وأضاف أن هذه الإنجازات جاءت ثمرة الدعم المستمر من مجلس إدارة النادي، وجهود الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين، ومساندة أولياء الأمور، وفق توجيهات مجلس الشارقة الرياضي، مؤكداً استمرار العمل على تطوير البرامج التدريبية، واكتشاف المواهب، وترسيخ قيم الانضباط والاحترام وتحمل المسؤولية، بما يعزز مكانة النادي على المستويين المحلي والدولي.