روسيا ترفع صادرات الغاز المسال إلى الصين 28% خلال ثمانية أشهر

بكين في 20 سبتمبر /وام/ صدرت روسيا إلى الصين 5.153 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال ، خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، بزيادة قدرها 28​​​.31% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025 ،بحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية .

و بلغت قيمة واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى الصين 2.669 مليار دولار، بزيادة 13.19% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025، عندما دفعت الصين 2.358 مليار دولار مقابل 4.016 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال الروسي.

وفي عام 2025، صدرت روسيا إلى الصين كمية قياسية بلغت 9.799 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، بزيادة 18.3% مقارنة بعام 2024، و51 ضعفًا مقارنة بعام 2015.