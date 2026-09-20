الجناح الإيطالي في "ويتيكس 2026" بدبي يعرض ابتكارات 45 شركة

دبي في 20 سبتمبر/ وام/ يحتضن الجناح الإيطالي المشارك في الدورة الثامنة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2026) من 20 إلى 22 أكتوبر المقبل في دبي ابتكارات أكثر من 45 شركة عالمية وشركات ناشئة، ويمتد الجناح على مساحة تتجاوز 500 متر مربع، ليقدم صورةً متكاملةً عن التأثير الكبير لعلامة "صُنع في إيطاليا" في قطاعات المياه ومياه الصرف الصحي، والتقنيات البيئية، والأنظمة الكهربائية، والطاقة الشمسية والمتجددة، والاستدامة والابتكار.

وتتولّى الوكالة التجارية الإيطالية (ITA) تنظيم الجناح الذي تم تصميمه ليكون مساحة لعرض المنتجات والتقنيات ومنصة لصناعة الفرص التجارية بهدف بناء الشراكات، واستثمار الفرص، وتوسيع الحضور في أسواق الشرق الأوسط.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس": "تجمع دولة الإمارات والجمهورية الإيطالية شراكة استراتيجية متينة، تقوم على رؤية مشتركة لتعزيز الابتكار والاستدامة ودفع التحول نحو اقتصاد أخضر أكثر تنافسية ومرونة. ونعتزّ بالحضور المتواصل للشركات الإيطالية في "ويتيكس"، وما تقدمه من خبرات هندسية وتقنيات متقدمة في مجالات المياه والطاقة النظيفة والمتجددة والتقنيات البيئية والاقتصاد الدائري."

بدوره، قال سعادة لورينزو فانارا، سفير إيطاليا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: "ترتبط جمهورية إيطاليا ودولة الإمارات بعلاقة شراكة متينة تقوم على مبادئ الثقة المتبادلة والتعاون الاقتصادي الوثيق والالتزام الثنائي بتعزيز التنمية المستدامة. وتؤكد مشاركة إيطاليا في "ويتيكس" 2026 التزامنا بتوطيد التعاون بين البلدين وخلق فرص جديدة في قطاعي التكنولوجيا الخضراء والطاقة النظيفة."

من جهته، قال السيد فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي، مكتب الوكالة التجارية الإيطالية في دبي: يجدد معرض "ويتيكس" أهميته بصفته نقطة انطلاق مهمة للشركات الإيطالية الساعية إلى ترسيخ حضورها في دولة الإمارات وإيجاد فرص تجارية وصناعية جديدة.

وقد وصلت الصادرات الإيطالية إلى دولة الإمارات في عام 2025 إلى 1.25 مليار يورو، وذلك ضمن مجالات المياه والتقنيات البيئية والطاقة والمعدات الكهربائية. ويؤكد هذا الرقم الكبير أهمية التقنيات والحلول الإيطالية في هذه السوق الاستراتيجية التي تحرص على ضمان أرفع درجات الجودة والموثوقية والمحتوى التقني فيما وصلت الصادرات خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 إلى 402.4 مليون يورو في القطاعات المذكورة.

كما أن تواجد أكثر من 600 شركة إيطالية على الأراضي الإماراتية يؤكد استمرار ثقة الشركات الإيطالية في السوق وقدرتها على الاستجابة للتغيرات وتطور الاحتياجات. وفي هذا الصدد، رفعت الوكالة التجارية الإيطالية حجم استثماراتها الترويجية في السوق الإماراتية بما يرسخ دور الدولة جسراً تجارياً مهماً إلى باقي أسواق المنطقة، وبوابةً إلى الأسواق المحلية والإقليمية.