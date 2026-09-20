معرض " الأصايل 2026 " ينطلق 24 سبتمبر في أكسبو الذيد

الشارقة في 20 سبتمبر / وام / يستضيف مركز إكسبو الذيد وبدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة خلال الفترة من 24 حتى 27 من سبتمبر الجاري النسخة الخامسة من معرض "الأصايل 2026" بمشاركة أكثر من 80 عارضاً من الشركات والعلامات المتخصصة في مستلزمات الخيل والإبل والصقور إلى جانب عدد من الأندية والجمعيات والجهات المعنية بالفروسية والصقارة وسباقات الهجن والرياضات التراثية والذي يجمع تحت سقف واحد مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات ملاك الخيل والإبل والصقور والمهتمين بهذه المجالات.

وقال سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة : يمثل معرض الأصايل مساحة تجمع بين خبرات راسخة ارتبطت بالخيول والإبل والصقور وبين ما تقدمه الشركات المتخصصة اليوم من منتجات وتجهيزات وحلول تلبي احتياجات هذا القطاع ومع اقتراب انطلاق النسخة الخامسة نحرص على أن يحافظ المعرض على هويته المتخصصة وأن يقدم في الوقت نفسه تجربة أكثر تنوعاً للزوار تجمع بين الاطلاع على المنتجات والتعرف إلى الممارسات المرتبطة بهذه المجالات.

وأضاف : نولي في هذه الدورة اهتماماً خاصاً بالجانب التفاعلي بما يتيح للزوار قضاء وقت ثري داخل المعرض والتعرف بصورة أقرب إلى عالم الخيل والإبل والصقور إلى جانب الاستفادة من الفرص التي يوفرها المعرض للشركات والعلامات المتخصصة للتواصل مع جمهورها والوصول إلى ملاك وهواة ومهتمين من مختلف مناطق الدولة.

وتقدم النسخة الجديدة مجموعة متنوعة من المنتجات والتجهيزات المرتبطة بتربية ورعاية الخيل والإبل والصقور بما يشمل مستلزمات العناية وتجهيزات الإسطبلات والحلول المستخدمة في نقل الحيوانات إلى جانب منتجات تعكس ما تشهده هذه القطاعات من تطور في أساليب التربية والعناية كما يتيح المعرض للزوار التعرف إلى عالم الصقارة وما يرتبط به من أدوات ومستلزمات وممارسات متوارثة ارتبطت بتاريخ المنطقة وثقافتها.

ويمنح هذا التنوع المعرض طابعاً متخصصاً يجمع بين احتياجات الممارسين والملاك من جهة واهتمامات الجمهور الراغب في التعرف إلى المنتجات والخدمات المرتبطة بالخيول والإبل والصقور من جهة أخرى ضمن مساحة واحدة في المنطقة الوسطى لإمارة الشارقة.

ويتضمن المعرض مسرحاً يومياً يقدم مجموعة من الفقرات والانشطة التثقيفية والتفاعلية التي تضيف جانباً من الترفيه والمعرفة إلى تجربة الزائر.