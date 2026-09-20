اتحاد الجودو يعلن ترتيبات استثنائية لبطولة أبوظبي " جراند سلام"

أبوظبي في 20 سبتمبر/وام / برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، أعلن اتحاد الإمارات للجودو عن ترتيبات استثنائية في التنظيم والاستضافة لإقامة النسخة الثانية عشرة من بطولة (أبو ظبي الكبري جراند سلام) 2026.

وتقام البطولة التي يستضيفها اتحاد الامارات للجودو بإشراف الاتحاد الدولي بصالة (مبادلة أرينا) في مدينة زايد الرياضية خلال الفترة من 29 الى 31 أكتوبر المقبل.

وأكد سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد رئيس اللجنة العليا المنظمة، أن رعاية سمو ممثل الحاكم في منطقة العين لفعاليات البطولة السنوية في عدد من النسخ الماضية كان له أثر محوري في نجاحاتها المتكررة، التي حظيت بإشادة المسؤولين في الاتحاد الدولي والدول المشاركة.

وأوضح أن الاتحاد اعتمد إجراءات تنظيمية للنسخة المقبلة، لاسيما أنها تتزامن مع الاحتفال بمناسبة مرور 16 عاما على انطلاقها في 2009، بتشكيل اللجان الفنية والتنظيمية، وتوفير المتطلبات كافة لإقامة المنافسات، ووصول المنتخبات العالمية المشاركة.

وأضاف أن الاتحاد يجدد التزامه بتوفير منصة استثنائية تعزز نمو وتطور رياضة الجودو والفعاليات الرياضية الأخرى، وتعزز روح التعاون الدولي، والمحافظة على إرث النجاح، وتنمية قدرات المنتخب الوطني، وتمكينه من الإمكانات التي تؤهله للمنافسة على أفضل النتائج في البطولة وسط أجواء المنافسات القوية بمشاركة النخبة العالمية.

وأشار الدرعي إلى الإقبال المتزايد من المنتخبات العالمية على التسجيل عبر موقع الاتحاد الدولي، لاسيما أن البطولة تتجاوز كونها مجرد منافسة رياضية، إلى استعراض القوة والانضباط والعزيمة والاحترام، وتعزيز العلاقات بين الشعوب والثقافات من خلال الرياضة، بالإضافة إلى حصد المزيد من نقاط التأهل الأولمبية لمنتخبنا الوطني والمنتخبات المشاركة.