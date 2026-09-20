"منتخب الترويض" يفتتح مشاركته في "الألعاب الآسيوية" 25 سبتمبر

أبوظبي في 20 سبتمبر/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للفروسية والسباق اكتمال الاستعدادات لمشاركة منتخب الإمارات للترويض في بطولتي الفردي والفرق بدورة الألعاب الآسيوية العشرين "آيتشي-ناغويا 2026"، يوم 25 سبتمبر الجاري.

وأكد أن القائمة المؤلفة من الفرسان علي خلفان الجهوري، ومحمد جاسم السركال وبيانكا شوتز، وناتالي لاندكستر، أكملوا كافة مراحل الإعداد من خلال البطولات المحلية والدولية.

وقال علي الكعبي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للفروسية رئيس لجنة الترويض، إن الفرسان خضعوا لبرنامج إعداد مكثف وشامل طوال الموسم عبر مشاركتهم واحتكاكهم المباشر بنخبة من أبرز الفرسان على المستوى الدولي في محطات مختلفة منها بطولة الفجيرة الدولية للترويض، وبطولات دولية في أوروبا ضمن معسكرات شكلت الاختبار الحقيقي لدرجة الجاهزية المطلوبة.

وأضاف أن فرسان دولة الإمارات يمتلكون الموهبة والخبرة والكفاءة لإظهار المستويات الفنية المميزة خلال المنافسات المقررة من 25 إلى 27 سبتمبر، بمشاركة نخبة الأبطال على مستوى القارة، للوصول إلى أفضل النتائج في الألعاب الآسيوية.