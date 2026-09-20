مكتب الذكاء الاصطناعي و"دِل تكنولوجيز" يطلقان شراكة لتحويل الفرص إلى تطبيقات متقدمة

سانتا كلارا- أمريكا في 20 سبتمبر / وام / أطلق مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، شراكة استراتيجية مع شركة "دِل تكنولوجيز" العالمية، لتعزيز التعاون والاستفادة من الخبرات التكنولوجية المتقدمة في تحويل الفرص والأفكار الواعدة في مجالات الذكاء الاصطناعي إلى تطبيقات حكومية متقدمة، ما يدعم توجهات الدولة للتوسع في ابتكار وتوظيف حلول الذكاء الاصطناعي المساعد في تطوير العمليات والخدمات الحكومية، ويعزز ريادة الإمارات ومكانتها العالمية في هذا المجال.

وبحث وفد حكومة دولة الإمارات خلال زيارتهم إلى مركز «دل تكنولوجيز» في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة آفاق التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة مع الشركة العالمية، بما يدعم أولويات الدولة في مجالات الذكاء الاصطناعي.

عبد الرحمن المحمود: شراكات عالمية لتحويل إمكانات الذكاء الاصطناعي إلى قدرات حكومية.

وأكد الدكتور عبد الرحمن المحمود مدير إدارة في مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، أن دولة الإمارات تتبنى نهجاً استباقياً في توظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير نموذج العمل الحكومي، انطلاقاً من رؤية قيادتها الرشيدة بأهمية بناء القدرات الوطنية وتعزيز جاهزية الجهات الحكومية للاستفادة من التحولات التكنولوجية المتسارعة وصناعة نماذج عمل أكثر كفاءة وفاعلية.

وأشار المحمود إلى أن حكومة الإمارات تركز على تحويل إمكانات الذكاء الاصطناعي إلى قدرات حكومية متقدمة وأثر ملموس في مختلف القطاعات، مؤكداً أن التعاون مع الشركات التكنولوجية العالمية عنصر أساسي لتسريع تبادل المعرفة والخبرات، وتطوير حلول عملية تدعم الأولويات الحكومية، وتعزز قدرة الكوادر الوطنية على قيادة مرحلة جديدة من التحول القائم على الذكاء الاصطناعي المساعد.

وليد يحيى: الإمارات وضعت رؤية طموحة لقيادة المرحلة المقبلة من الذكاء الاصطناعي.

من جهته، قال وليد يحيى المدير العام لمنطقة جنوب الخليج في "دِل تكنولوجيز"، إن دولة الإمارات وضعت رؤية واضحة وطموحة لقيادة المرحلة المقبلة من الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الأثر الحقيقي لهذه التقنيات يتمثل في القدرة على تحويل الطموحات والأفكار إلى تطبيقات وحلول عملية قابلة للتوسع.

وأضاف أن التعاون يركز على تطوير حلول عملية وتوسيع نطاق تبنيها، بما يسهم في تطوير منظومة متقدمة للذكاء الاصطناعي تعزز تنافسية دولة الإمارات عالمياً، وترسخ معايير جديدة للعمل الحكومي.

تحويل الأفكار إلى حلول قابلة للتطبيق.

ويركز التعاون على دعم تطوير نماذج أولية وحلول جاهزة للتنفيذ في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تنظيم جلسات معرفية وتطبيقية متخصصة في الذكاء الاصطناعي المساعد للجهات الحكومية، للاستفادة من خبرات "دِل تكنولوجيز" في استكشاف حالات الاستخدام وتحديد الفرص التي يمكن من خلالها توظيف التقنيات الحديثة لإحداث أثر ملموس في العمليات والخدمات.

ويتيح التعاون للجهات الاستفادة من خبرات "دِل تكنولوجيز" في تصميم وتنفيذ استراتيجيات الذكاء الاصطناعي، ما يسهم في بناء بيئات تكنولوجية آمنة ومرنة، ويعزز الاستثمارات في التقنيات المتقدمة.

وخلال الزيارة، تم مناقشة أبرز توجهات الشركة واستراتيجياتها في تبني الذكاء الاصطناعي المساعد، ونماذج تطبيقه في أعمالها وعملياتها، إلى جانب بحث الفرص التي تتيحها التقنيات الجديدة في دعم التحول المؤسسي وتطوير نماذج عمل أكثر كفاءة ومرونة.

كما اطّلع الوفد على منظومة «Dell AI Factory»، وهي منظومة متكاملة تجمع البنية التحتية الحاسوبية المتقدمة والبرمجيات والبيانات والخدمات، لدعم تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وتدريبها وتشغيلها، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد، والتي تسهم في تمكين المؤسسات والجهات الحكومية من الانتقال بحلول الذكاء الاصطناعي من مرحلة التجربة إلى التشغيل الفعلي، ونشرها بكفاءة وأمان على نطاق واسع.

ويأتي إطلاق الشراكة ضمن زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لوفد حكومي يضم أكثر من 50 من الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في الجهات الاتحادية والمحلية، والقيادات والكفاءات الحكومية، ينظمها مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، بالتعاون مع مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، بهدف الاطلاع على أحدث التوجهات والتطبيقات العالمية في الذكاء الاصطناعي المساعد، واستكشاف النماذج والممارسات المتقدمة لدى كبرى الشركات والمؤسسات التكنولوجية والأكاديمية.