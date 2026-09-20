"ميدام دبي 2026" ينطلق 24 سبتمبر

دبي في 20 سبتمبر/ وام/ تستضيف دبي النسخة الـ 11من مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الدولي للأمراض الجلدية وطب التجميل "ميدام دبي 2026"، خلال الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، بتنظيم من "دي إكس بي لايف"، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي.

يستقطب المؤتمر هذا العام نخبة من الأطباء والباحثين والمبتكرين من أكثر من 108 دول ، ضمن برنامج حافل يمتد لثلاثة أيام من التعليم الطبي المستمر، والتبادل المعرفي، والتدريب السريري المتقدم.

ويزخر البرنامج العلمي لنسخة هذا العام من الحدث بمحاور شاملة تغطي الأمراض الجلدية، والإجراءات التجميلية، وجراحات الجلد، وتطبيقات الليزر، فضلاً عن تسليط الضوء على أحدث الابتكارات والتقنيات الطبية. وتتخلّل البرنامج جلسات رئيسية، وعروض تطبيقية حية، وورش عمل سريرية يشرف عليها خبراء ومختصون دوليون مرموقون.

وعلى هامش الجلسات العلمية، يقام معرض متخصص يستعرض أحدث المنتجات والتقنيات في قطاعي الجلدية والتجميل.

ويأتي هذا الحدث الحضوري ليكون تتويجاً للبرنامج التعليمي السنوي لأكاديمية "ميدام"، والذي يشمل سلسلة من الندوات الرقمية وحلقات "البودكاست" المستمرة على مدار العام، ليجمع المجتمع الطبي العالمي تحت سقف واحد.

ويتصدر "طب إطالة العمر" المحاور الرئيسية للمؤتمر هذا االعام ، وهو ما ينعكس بوضوح على قائمة المتحدثين، وأجندة الجلسات، والمساحات المخصصة في المعرض.

و يشهد اليوم الأول للمؤتمر جلسة متخصصة تحمل عنوان "الطب التجديدي وإطالة العمر والعلاجات المتقدمة"، تترأسها الدكتورة عبير التنعيجي، رئيسة جمعية الإمارات لطب نمط الحياة وإطالة العمر (ELLMS)، وتضم خمسة خبراء هم ، ماي السماحي، وأنثاثوراسيني راجو، ومحمد توارة، ومينال باتواردان، ولما الطويل.

وتناقش الجلسة موضوعات طبية دقيقة تشمل ، علم التخلّق المتوالي، وإطالة عمر البشرة، وتقنيات توصيل الأدوية المتقدمة، ومحور الأمعاء والبشرة، وطب الجلدية الوقائي.

ومن أبرز الإضافات النوعية لنسخة هذا العام من الحدث ، إطلاق "دورة الليزر الأساسية والمتقدمة" بالتعاون مع الجمعية الأوروبية لأجهزة الليزر والطاقة (ESLD) ، حيث يقود الدورة البروفيسور أشرف بدوي، أستاذ طب الجلدية والليزر ومدير وحدة الليزر في جامعة الملك فيصل، بمشاركة هيئة تدريسية داعمة تضم كلاً من: الدكتور ألبرت تافتيك، والدكتور أحمد صادق، والدكتور أسعد الدلهيم.

وقال الدكتور خالد النعيمي، رئيس مؤتمر وجمعية "ميدام ": يواصل "ميدام" نموه المطرد عاماً تلو الآخر بفضل البيئة النموذجية التي توفرها دبي، والتي تحفزنا على تبني طموحات أكبر في كل دورة .

وأضاف أن جمع هذه النخبة من أبرز الخبرات العالمية في مجالي طب الجلدية وطب التجميل في دبي، وفي هذا التوقيت تحديداً، يعكس الطموح المتنامي لهذا التخصص، ويجسد في الوقت ذاته الدعم الراسخ من قيادة دبي، الذي كان ركيزة أساسية في ترسيخ مكانة المؤتمر وتمكينه من استقطاب هذا الحضور الدولي الواسع .

من جهته، ذكر خالد الحمادي، النائب الأول للرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي لـ "دي إكس بي لايف"، أن عودة مؤتمر" ميدام" في نسخته الـ11 تجسد الثقة الراسخة التي يوليها المجتمع الطبي العالمي لدبي بوصفها وجهة رائدة لاحتضان الفعاليات العلمية التخصصية رفيعة المستوى.

وأضاف: نشهد عاماً تلو الآخر اختيار نخبة الأطباء والباحثين والمبتكرين لمدينة دبي منطلقاً لتطوير مجالاتهم، وفي ظل التطور المتسارع الذي يشهده قطاعا طب الجلدية والتجميل، توفر هذه المؤتمرات بيئة مثالية لتبادل المعرفة وإرساء معايير مهنية جديدة، ونفخر بأن يظل مركز دبي التجاري العالمي الحاضنة التي تشهد هذا التقدم والنمو.

وتبرز الشراكة الاستراتيجية المتواصلة بين "ميدام" ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي كإحدى الركائز الجوهرية لنسخة هذا العام، إذ أسهم الدعم المستمر من الدائرة في ترسيخ موقع دبي على خارطة الوجهات العالمية الرائدة في استضافة المؤتمرات الطبية والعلمية ذات الأثر الواسع.