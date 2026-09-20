انخفاض حاد بمحاصيل الخريف بالنمسا تأثرا بموجة جفاف قياسية

فيينا في 20 سبتمبر /وام / تضرر قطاع الزراعة في النمسا بشكل كبير، وسجلت محاصيل فصل الخريف تراجعاً حاداً، بسبب موجة جفاف قياسية غير مسبوقة .

وقال جوزيف موسبرغر، رئيس غرفة الزراعة النمساوية، "فشل المحاصيل الخريفية حدث بشكل أشد وطأة مما كان يُخشى".

وأظهرت بيانات الغرفة أن الجفاف تسبب في انخفاض محاصيل البطاطس والذرة وفول الصويا وبنجر السكر، إلى مستويات أسوأ من جميع التوقعات السابقة.

وتوقعت الغرفة حدوث انخفاض كبير في محصول البطاطس يتراوح ما بين 50% إلى 70%، وتراجع إجمالي محصول الذرة بنحو 30%، وفول الصويا بنسبة تزيد عن 50%، مقارنةً بمتوسط الخمس سنوات الماضية. وتوقع خبراء الزراعة انخفاض محصول اليقطين بنحو الخمس، والزهرة بأكثر من الثلث، مقارنةً بمتوسط السنوات الخمس الماضية.