طلبات اللجوء بالنمسا عند أدنى مستوى منذ 30 عاماً

فيينا في 20 سبتمبر /وام / تراجعت طلبات اللجوء في النمسا بنسبة 67% في شهر أغسطس الماضي وسجلت 223 طلباً وهو أدنى مستوى لها منذ 10 سنوات. وتظهر أرقام رسمية أن البلاد تتجه نحو تسجيل أدنى مستوى منذ نحو 30 عاماً.

وتظهر أرقام الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري تقلص عدد الطلبات بنسبة تزيد عن 45%، من 11.898 طلبا في عام 2025، إلى 6.512 طلباً في نفس الفترة من العام الجاري، بانخفاض يقارب 5.400 طلب .

وأرجع غيرهارد كارنر، وزير داخلية النمسا التراجع إلى تشديد إجراءات مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعليق إجراءات لمّ شمل أسر اللاجئين بشكل مؤقت، ومراقبة الحدود مع دول الجوار، ما أدى إلى تغيير مسارات التهريب.