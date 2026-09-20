الموارد البشرية برأس الخيمة تطلق مركز تدريب تمكين

رأس الخيمة في 20 سبتمبر / وام / أطلقت دائرة الموارد البشرية بحكومة رأس الخيمة "مركز تدريب منصة تمكين رأس الخيمة" أحد المكونات الرئيسية لمنصة تمكين رأس الخيمة، التي تهدف إلى بناء منظومة أوسع للتعلم وتبادل المعرفة والخبرات، وربط الكفاءات بالفرص والمبادرات التطويرية .

وقالت سعادة سارة أحمد الزعابي مدير عام دائرة الموارد البشرية بحكومة رأس الخيمة إن مركز تدريب منصة تمكين رأس الخيمة لا يقتصر على تقديم البرامج التدريبية، بل يتجاوز ذلك إلى ربط الكفاءات بالخبرات والفرص، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والخبراء والمتخصصين، بما يسهم في تطوير المهارات المستقبلية وتعزيز جاهزية رأس المال البشري لمواكبة متطلبات العمل المتغيرة.

ومن جانبه قال الدكتور يحيى الأنصاري المدير التنفيذي لكليات التقنية العليا رأس الخيمة إن استضافة فعالية إطلاق مركز التدريب بمنصة تمكين رأس الخيمة تعكس أهمية الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية والخاصة في دعم تنمية رأس المال البشري، وربط التعلم والتطوير باحتياجات سوق العمل ومتطلبات المستقبل، ونؤمن في كليات التقنية العليا بأن بناء الكفاءات الوطنية يتطلب منظومة متكاملة تجمعالمعرفة الأكاديمية بالتجربة العملية، وتفتح المجال أمام الطلبة والخريجين والمهنيين للاستفادة من فرص نوعية للتعلم والتطوير.

وشهدت الفعالية مشاركة نخبة من القيادات والخبراء والمتخصصين، إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، وتضمنت عدداً من الجلسات الحوارية التي تناولت موضوعات مستقبلية في مجال تطوير رأس المال البشري.

وناقشت الجلسة الأولى "الذكاء الاصطناعي في الموارد البشرية" أثر الذكاء الاصطناعي على مستقبل العمل والمهارات والوظائف ودوره في تطوير ممارسات الموارد البشرية ودعم اتخاذ القرار، فيما ركزت الجلسة الثانية على "دمج الخريجين الإماراتيين في سوق العمل" والمهارات المطلوبة ودور المؤسسات في تعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية وتمكينها من الانتقال بفاعلية من البيئة الأكاديمية إلى سوق العمل.

كما شهدت الفعالية استعراض رؤية مركز التدريب ومنهجية عمله والخدمات التي يقدمها، إلى جانب الإعلان عن فتح باب التسجيل في البرامج التدريبية بما يتيح للأفراد والجهات الاستفادة من فرص التطوير والخبرات المتاحة ضمن المنصة.