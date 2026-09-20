اختتام الجولة الرابعة لكأس الإمارات لجمال الخيل العربية بأريزونا

أريزونا في 20 سبتمبر/ وام/ اختتمت اليوم في مدينة سكوتسديل بولاية أريزونا الأمريكية منافسات الجولة الرابعة من النسخة الثالثة لـ*«كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية»*، بمشاركة 44 خيلاً تعود لنحو 22 مالكاً .

وتقام سلسلة جولات «كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية» بمتابعة معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، رئيس اللجنة العليا المنظمة، وتشمل في نسختها الثالثة جولات في مختلف قارات العالم، في إطار جهود دولة الإمارات الرامية إلى دعم الملاك والمربين، والمحافظة على إرث الخيل العربية الأصيلة، وتعزيز حضورها ومكانتها على الساحة الدولية، وترسيخ جسور التعاون بين مجتمع الخيل العربية في مختلف دول العالم.

وشهد منافسات الجولة وشارك في تتويج الفائزين كل من سعادة حصة الشويهي، القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في لوس أنجلوس، وسعادة محمد أحمد الحربي، المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، نائب رئيس اللجنة المنظمة لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية.

وأسفرت النتائج عن فوز «بريمارو في أو» لمربط فالي أوك الميدالية الذهبية للفحول، وجاء «أريا خادم» المملوك لمادي وينر ثانياً ونال الفضية، فيما حصل «سي تي جيه كودورو» المملوك لكولتون جاكوب على الميدالية البرونزية.

وفي منافسات فئة المهرات بعمر سنة، فازت «وينجيتس ماي إليزا» المملوكة لكيلي وكاسي كامبل بالميدالية الذهبية، فيما حلت «أموريتي إل آر إيه» المملوكة لرون ولورا أرمسترونغ ثانية ونالت الفضية، وجاءت «إليزي» المملوكة للورا كوخ وغريج روديل في المركز الثالث ونالت البرونزية.

وفي فئة المهرات عمر 2و3 سنوات، توجت «النور ميرالينا» لمربط النور بالميدالية الذهبية، تلتها «ريتال زد واي زد» المملوكة لإدتنيل آر وسوزان أسيفيدو بالميدالية الفضية، فيما نالت «أريا ليدي ديانا» لمربط ليدي دومينيكا الميدالية البرونزية.

وفي منافسات الأفراس، أحرزت «أو إف دبليو لكشري» المملوكة لتيريزا لونغويتز الميدالية الذهبية، وحلت «بوش بي إيه» لمربط بيغاسوس ثانية ونالت الفضية، فيما جاءت «إيسمرالدا إيه إن بي» للمربط الدولي للخيول العربية ثالثة ونالت البرونزية.

وفي فئة الأمهار عمر سنة، فاز «البلاكو في أو» لمربط فالي أوك بالميدالية الذهبية، وجاء «رافا إم» المملوك لأنتوني مارينو وأنتوني مارينو جونيور في المركز الثاني ونال الفضية، فيما حصل «سول ساجا جواد ليال» المملوك لأنتوني صن على الميدالية البرونزية.

أما في فئة الأمهار عمر 2و3 سنوات، فقد توج «أريا باليرو» لمربط أريا بريستيج بالميدالية الذهبية، تلاه «أندرياس في أو» لمربط فالي أوك بالميدالية الفضية، فيما نال «بي إم إيه ماكسيموس» المملوك لفيوليتا فاليريو الميدالية البرونزية.

واكتسبت محطة سكوتسديل أهمية خاصة لتزامنها مع البطولة الوطنية للمربين، التي انطلقت عام 1955، وتعد من أعرق بطولات جمال الخيل العربية في العالم، وهو ما أضفى زخماً كبيراً على المنافسات، وجمع نخبة من الخيول والملاك والمربين في واحدة من أبرز الوجهات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

وتعد مدينة سكوتسديل من أهم مراكز الخيل العربية في الولايات المتحدة والعالم، بفضل إرثها العريق واستضافتها المستمرة للبطولات والفعاليات الدولية، الأمر الذي رسخ مكانتها على خريطة مسابقات جمال الخيل العربية.

وشهدت الجولة منافسات قوية في مختلف الفئات، قبل أن تختتم بإقامة البطولات النهائية، ضمن محطات النسخة الثالثة من الكأس، التي تواصل جولاتها في مختلف القارات، تأكيداً لنجاح المبادرة الإماراتية في دعم ورعاية الملاك والمربين، وتشجيع تربية الخيل العربية الأصيلة، وتوسيع قاعدة انتشارها، بما يعكس المكانة الرائدة لدولة الإمارات في صون هذا الإرث الحضاري وتعزيز حضوره عالمياً.