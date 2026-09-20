شرطة أبوظبي تخرّج 202 منتسب في العين

أبوظبي في 20 سبتمبر/وام/ احتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بتخريج 202 منتسب من دورة التأهيل الشرطي والأمني (49)، التي نظمتها إدارة التأهيل الشرطي في العين بحضور العميد محمد حمد الكعبي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، والعقيد الدكتور مبارك سالم العامري، مدير إدارة التأهيل الشرطي بالإنابة، والعقيد نصر محمد المخيني، نائب مدير الإدارة، وعدد من الضباط.

وهنّأ العميد محمد حمد الكعبي الخريجين بمناسبة اجتيازهم متطلبات الدورة وانضمامهم إلى منظومة العمل الشرطي والأمني، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في أداء واجباتهم الوطنية .

وحثّ الخريجين على مواصلة تطوير مهاراتهم وقدراتهم المهنية، والتحلي بقيم الانضباط والمسؤولية والإخلاص في أداء الواجب، والعمل بروح الفريق الواحد، بما يسهم في تعزيز أمن المجتمع وسلامته وترسيخ مكانة شرطة أبوظبي في التميز والريادة الأمنية.

وأوضح العقيد الدكتور مبارك سالم العامري أن شرطة أبوظبي تولي تأهيل منتسبيها وتطوير قدراتهم اهتماماً كبيراً، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متكاملة تجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، وتسهم في إكسابهم المعارف والمهارات اللازمة لأداء مهامهم الشرطية والأمنية بكفاءة واقتدار.

وأضاف أن البرنامج التدريبي تضمن محاور متخصصة في قانون الشرطة، والتعامل مع حوادث المواد الخطرة، ورفع مستوى الوعي الأمني، وتنمية مهارات الاستجابة والتعامل مع المواقف الطارئة، بما يعزز جاهزية الخريجين للانخراط في منظومة العمل الشرطي والمساهمة بفاعلية في حفظ الأمن والاستقرار.

وتضمن حفل التخريج عرضاً مرئياً استعرض أبرز مراحل الدورة والبرامج التدريبية التي تلقاها الخريجون .