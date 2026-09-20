نادي خورفكان للمعاقين يحصد 194 ميدالية موسم 25 – 26

خورفكان في 20 سبتمبر/وام/ أعلن نادي خورفكان للمعاقين في تقرير له اليوم أن موسم 2025 – 2026 شهد إحراز 194 ميدالية في البطولات المحلية والدولية.

وأوضح أن الحصيلة الإجمالية توزعت على 79 ميدالية ذهبية، و54 فضية، و61 برونزية، من بينها 155 ميدالية في البطولات المحلية، مقابل 39 ميدالية في المشاركات الدولية.

وقال عبدالله صالح النقبي، رئيس مجلس الإدارة، إن النتائج المعلنة تؤكد نجاح استراتيجيته في دعم رياضة أصحاب الهمم، والارتقاء بالمستوى الفني والتنافسي للاعبين واللاعبات، مشيداً بما قدموه من أداء مميز وروح عالية مكّنتهم من تمثيل النادي بصورة مشرفة في مختلف البطولات.

وأشار إلى مشاركة 7 من لاعبي النادي ضمن صفوف المنتخب الوطني، في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية 2026، باليابان خلال الفترة من 18 إلى 24 أكتوبر المقبل، في ألعاب القوى وكرة الطاولة ورفعات القوة.

وقال الدكتور لؤي سعيد علاي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، إن الإنجازات المحققة ثمرة تكامل الجهود بين مجلس الإدارة والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين، والمتابعة المستمرة للفرق وتوفير متطلبات الإعداد والتدريب، مؤكدا متابعة العمل لتطوير الأداء وتعزيز النتائج خلال المواسم المقبلة.

وبدوره أوضح عبدالعزيز أحمد الحمادي، رئيس لجنة الشؤون الفنية ورعاية الموهوبين أن النتائج المحققة تؤكد فاعلية البرامج الفنية والتدريبية على مدار الموسم، ونجاح خطط اكتشاف المواهب وإعداد اللاعبين واللاعبات للمنافسات المحلية والدولية.