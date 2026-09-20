شرطة دبي و«تاكسي دبي» تعززان الأمن السياحي

دبي في 20 سبتمبر/ وام/ وقعت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، مذكرة تفاهم مع مؤسسة تاكسي دبي، على هامش مشاركة شرطة دبي في معرض سوق السفر العربي 2026، بهدف تعزيز التعاون والتكامل في مجالات الأمن السياحي وخدمة زوار الإمارة، وتطوير آليات التعامل مع المفقودات والمعثورات، وتنفيذ مبادرات مشتركة تسهم في توفير تجربة سياحية آمنة ومتميزة.

وقع المذكرة من جانب شرطة دبي، العميد عمر علي أحمد المطوع الشحي، مساعد مدير الإدارة العامة لشؤون الأمن الجنائي، ومن جانب مؤسسة تاكسي دبي، منصور رحمه الفلاسي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، بحضور عدد من الضباط والمسؤولين من الجانبين.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار حرص شرطة دبي على توسيع نطاق شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وتوحيد الجهود والإمكانات بما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، ويعزز مكانة دولة الإمارات ودبي وجهة سياحية عالمية آمنة ومستدامة.

وتهدف المذكرة إلى رفع مستوى التعاون والتنسيق بين الجانبين في المجالات المرتبطة بالأمن السياحي وخدمة الزوار، وتعزيز وعي سائقي وموظفي تاكسي دبي بأفضل الممارسات في التعامل الاحترافي مع السياح، وترسيخ ثقافة حسن الاستقبال وجودة الخدمة، بما يسهم في إثراء تجربة الزائر خلال تنقله في الإمارة، ويعكس ما تتميز به دبي من مستويات متقدمة في الأمن والخدمات وجودة الحياة.

كما تشمل مجالات التعاون تنفيذ مبادرات وبرامج مشتركة لتعزيز وعي السياح والزوار بالأمن والسلامة، والمشاركة المتبادلة في الفعاليات والمعارض والمناسبات السياحية، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال المفقودات والمعثورات.