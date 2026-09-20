بلدية مدينة العين تعزز منظومة سلامة الطرق بـ274 بوابة إلكترونية

العين في 20 سبتمبر /وام/ عززت بلدية مدينة العين منظومة سلامة الطرق بـ274 بوابة إلكترونية لحماية الطرق الرئيسية والخارجية من دخول الجمال والحيوانات السائبة إلى حرم الطريق .

وتغطي منظومة حماية الطرق عددًا من الطرق الرئيسية والخارجية في القطاعين الشمالي والجنوبي بمدينة العين، من بينها طريق طحنون بن محمد آل نهيان، وطريق العين، وطريق الطف، وغيرها من الطرق التي تتركز فيها الثروة الحيوانية.

وقال المهندس أحمد النعيمي، رئيس قسم صيانة الطرق والأرصفة في بلدية مدينة العين، إن المنظومة تضم إلى جانب البوابات الإلكترونية، سياج حرم الطريق وموانع عبور الحيوانات، وتعمل بصورة متكاملة للحد من وصول الحيوانات السائبة إلى الطرق، مع المحافظة على نقاط العبور المخصصة لخدمة المزارع والعزب والممرات الخدمية.

وأضاف أن البوابات الإلكترونية تعمل بالطاقة الشمسية، وتخضع للمتابعة والصيانة المستمرة لضمان جاهزيتها، إلى جانب أعمال التفقد الميداني للسياج وموانع عبور الحيوانات، ومعالجة الملاحظات والأضرار التي يتم رصدها.

وأوضح أن الفرق المختصة تسيّر دوريات رقابية على مدار الساعة لمتابعة حالة السياج والبوابات، ورصد الحيوانات السائبة وإعادتها إلى المناطق الآمنة خلف السياج، وتأمين المواقع المتضررة، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند حدوث أعطال إلى حين إعادة البوابات إلى الخدمة.