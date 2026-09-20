دخول 4 قوافل مساعدات إماراتية إلى قطاع غزة تحمل 781 طنا من المساعدات الإنسانية ضمن عملية "الفارس الشهم 3"

غزة في 20 سبتمبر/وام/ دخلت خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة أربع قوافل مساعدات إنسانية إماراتية، تضم 57 شاحنة و9 صهاريج مياه، وبلغت حمولة الشاحنات 781 طنا من المساعدات الإنسانية، وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، في إطار جهود دولة الإمارات المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وشملت القوافل مواد غذائية ومواد إيواء، إلى جانب صهاريج مياه، بما يسهم في دعم الاستجابة الإنسانية والتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين.

وبذلك، بلغ إجمالي الشاحنات التي دخلت قطاع غزة ضمن عملية "الفارس الشهم 3" منذ انطلاقها 14,290 شاحنة، بحمولة إجمالية بلغت 136,439 طنا من المساعدات الإنسانية.

ويواصل فريق عملية "الفارس الشهم 3" تجهيز قوافل المساعدات عبر المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية في مدينة العريش، وفق منظومة عمل متكاملة تشمل استقبال المساعدات وفرزها وتجهيزها وتحريكها إلى قطاع غزة، بما يضمن استمرار تدفق الإمدادات الإنسانية ووصولها إلى مستحقيها.