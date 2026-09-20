23 سبتمبر بداية الخريف فلكياً

الشارقة في 20 سبتمبر / وام / يبدأ فصل الخريف فلكياً هذا العام يوم الأربعاء 23 سبتمبر الجاري عند الساعة 04:05 فجرا بتوقيت الإمارات حيث تتألق في الجهة الشرقية فجراً أجمل المجموعات النجمية في السماء "الجوزاء والثور والاسد ونجوم الشعريان وسهيل والثريا" فيما تبدأ سحب الشتاء بالقدوم مع منتصف أكتوبر و تزداد فرصة هطول الأمطار بعد منتصف فصل الخريف .

وقال إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إن النصف الاول من الخريف يعتبر أفضل أوقات الزراعة في عموم الجزيرة العربية حيث تنقل الفسائل وتزرع الاشتال وتبذر البذور للعروة الزراعية الخريفية.

وأضاف الجروان لـ "وام" أن الاعتدال الخريفي يحدث فلكياً عند تعامد الشمس على خط الاستواء وانحدارها نحو الجنوب و ذلك خلال الأسبوع الذي يلي موعد الاعتدال الخريفي حيث يتساوى الليل بالنهار ثم يأخذ الليل بالزيادة على حساب النهار ويقارب طول ظل الزوال في الإمارات نصف طول القائم مع بداية الفصل ثم يأخذ بالزيادة.

و معدل درجات الحرارة أول الفصل العليا هو 39 والدنيا 26 و في منتصف الفصل / بداية نوفمبر / تكون العليا 31 والدنيا 18 وفي نهاية الفصل تكون العليا 25 والدنيا 13 و ذلك مع بداية الانقلاب الشتوي في 22 ديسمبركما ترتفع الرطوبة في النصف الأول من الخريف ويتشكل الضباب في الصباح الباكر

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