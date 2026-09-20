الإمارات تواصل منافسات آيتشي–ناغويا والكرة تحصد أول نقطة

ناغويا في 20 سبتمبر /وام/ واصل رياضيو الإمارات مشاركتهم في منافسات النسخة العشرين من دورة الألعاب الآسيوية «آيتشي–ناغويا 2026» المقامة في اليابان، من خلال منافسات الرماية والدراجات والترايثلون والسباحة وكرة القدم.

وفي كرة القدم، تعادل منتخب الإمارات الأولمبي مع نظيره الكوري الشمالي دون أهداف ضمن منافسات المجموعة الثانية، ليحصد أول نقطة له في البطولة على أن يختتم مبارياته في الدور الأول بمواجهة المنتخب الصيني يوم 23 سبتمبر الجاري.

وفي منافسات الرماية، سجلت فاطمة السويدي 621.1 نقطة في مسابقة البندقية الهوائية للسيدات، فيما حققت ياسمين تهلك 614.0 نقطة، ومنى الحوسني 593.4 نقطة.

وفي الدراجات، أنهى عبدالله جاسم سباق فردي الرجال ضد الساعة في المركز السابع بزمن بلغ 44 دقيقة و01.48 ثانية، فيما جاءت صفية الصايغ في المركز الثاني عشر بسباق فردي السيدات ضد الساعة لمسافة 24.2 كيلومتر ، مسجلة زمناً قدره 40 دقيقة و50.45 ثانية.

وفي منافسات الترايثلون، أنهى يوسف الهنائي سباق فردي الرجال بزمن ساعة و02 دقيقة و36 ثانية، في سباق شهد مشاركة 35 لاعباً يمثلون 21 دولة آسيوية.

وشهدت منافسات السباحة مشاركة ثلاثة سباحين، حيث سجل حمد الشحي زمناً قدره 52.84 ثانية في سباق 100 متر حرة، فيما حل سالم غالب في المركز الـ23 بسباق 200 متر متنوع بزمن دقيقتين و12.61 ثانية، وسجل محمد اليماحي دقيقتين و18.44 ثانية في السباق نفسه.

و أكدت الدكتورة هدى المطروشي، رئيسة الاتحاد الإماراتي للخماسي الحديث ونائبة رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة، أن المشاركة الإماراتية الأولى في منافسات الخماسي الحديث بدورة الألعاب الآسيوية تمثل محطة تاريخية وبداية مرحلة جديدة لمسيرة اللعبة في الدولة.

وقالت إن مشاركة عبدالله عبدالرحمن جاءت ثمرة سنوات من العمل على تطوير اللعبة وتوسيع قاعدة الممارسين، مؤكدة أن وجوده في أول مشاركة إماراتية بالخماسي الحديث في الآسياد يمثل خطوة مهمة في مسيرته، ومصدر إلهام لجيل جديد من اللاعبين.

وأضافت أن الاتحاد عمل خلال الفترة الماضية على تطوير منظومة اللعبة من خلال توسيع قاعدة الممارسين، ودعم الأندية والأكاديميات، وتأهيل الكوادر الفنية والتحكيمية، وتنظيم البطولات المحلية وزيادة المشاركات الخارجية، بما يسهم في رفع مستوى الخبرة التنافسية.

وقال الدكتور محمد سيد، مدرب منتخب الإمارات للخماسي الحديث، إن عبدالله عبدالرحمن حقق تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، لا سيما في السباحة والموانع، كما اكتسب خبرات مهمة من مشاركاته القارية والدولية، مشيراً إلى أن مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية تكتسب أهمية خاصة بوصفه أول لاعب إماراتي يخوض منافسات الخماسي الحديث في الآسياد.

ومن ناحية أخرى أكد محسن آل علي، مدرب منتخب الإمارات للترايثلون، أن إعداد يوسف الهنائي يأتي ضمن مشروع استراتيجي طويل المدى يهدف إلى بناء لاعب قادر على المنافسة على أعلى المستويات، مشيراً إلى أن اللاعب، البالغ من العمر 22 عاماً، يعد من أصغر المشاركين في المنافسات، ويواجه لاعبين يمتلكون خبرات أكبر، ما يجعل التطور التدريجي جزءاً أساسياً من خطة الإعداد.

وأوضح أن المرحلة الأولى من البرنامج ركزت على تطوير مستوى السباحة، وحقق خلالها الهنائي تقدماً كبيراً بتسجيله رقماً إماراتياً جديداً بزمن 10:10 دقائق، فيما تركز المرحلة الحالية على تطوير مستواه في منافسات الدراجات، بالتعاون مع المدرب الياباني جينتا أوشيدا، مؤكداً أن الوصول إلى المستوى المستهدف يتطلب نحو عامين إضافيين من العمل.

وتستضيف محافظة آيتشي ومدينة ناغويا النسخة العشرين من دورة الألعاب الآسيوية حتى الرابع من أكتوبر المقبل، بمشاركة أكثر من 11 ألف رياضي ورياضية، إلى جانب نحو 6 آلاف مدرب وإداري يمثلون 45 دولة، فيما تتضمن الدورة منافسات 43 رياضة و71 تخصصاً رياضياً، وتشهد توزيع 1407 ميداليات في 469 مسابقة.

وتشارك دولة الإمارات في الدورة بوفد يضم 165 رياضياً يتنافسون في 21 رياضة .

ومن المقرر غداً (الإثنين) أن يشارك سالم محمد راشد اليماحي وسلطان صالح محمد حسن في منافسات البندقية الهوائية للرجال، التي تشهد مشاركة 47 رامياً، من بينهم الصيني شينغ ليهاو، حامل الرقم القياسي العالمي برصيد 637.9 نقطة، إضافة إلى الرقمين القياسيين الآسيوي ولدورات الألعاب الآسيوية برصيد 634.5 نقطة.

كما يشارك منتخب الإمارات للسباحة في ثلاثة سباقات، عبر عبدالله العامري في سباق 100 متر ظهر، وحمد الشحي في سباق 50 متراً حرة، وعمر الحمادي في سباق 100 متر صدر.