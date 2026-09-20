الاتحاد العربي للشراع يستعرض أجندة بطولات 2027

جدة في 20 سبتمبر/ وام/استعرضت اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للشراع البنود التطويرية الخاصة برياضة الشراع، وسبل تعزيز التعاون، وتبادل الخبرات بين الاتحادات الأعضاء، وخطة المرحلة المقبلة، والاستعدادات لدورة الألعاب العربية المقررة في مملكة البحرين 2027.

و دعت الدول الأعضاء للمشاركة في البطولة العربية الثالثة للإناث في سلطنة عمان خلال الفترة من 15 إلى 21 أكتوبر المقبل، وبحث إقامة البطولة العربية للشراع القادمة في الجزائر 2027، بالإضافة إلى الموافقة على انضمام الاتحاد السوري للتجديف والغوص والرياضات البحرية للاتحاد العربي.

وتم الإعلان عن هذه التفاصيل خلال اجتماع عقد أمس على هامش البطولة العربية فئة "أوبتمست" بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، من 17 إلى 21 الجاري، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة، رئيس الاتحاد العربي للشراع.

وشارك محمد العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، في الاجتماع، وتلقى التهنئة من أعضاء اللجنة التنفيذية، بمناسبة انتخابه نائبا لرئيس الاتحاد الآسيوي للشراع، ممثلا لمنطقة غرب آسيا، وأكد الأعضاء أهمية التمثيل العربي في المناصب القيادية، وانعكاسه على تطوير رياضة الشراع في المنطقة العربية.

وتوجه الأمين العام للاتحاد بالشكر إلى سعادة الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة، على الجهود المبذولة لتطوير الكوادر العربية، ودعم وجودها في المناصب العربية والقارية والدولية.

وقال العبيدلي إنه سيكون حلقة وصل تربط القارة الآسيوية بالعالم العربي، ومواصلة جهود التطوير، إلى جانب تعزيز الارتباط بين برامج الاتحاد الدولي للشراع والاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد العربي.