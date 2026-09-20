"كهرباء الشارقة" تعزز وعي الطلبة بالاستدامة

الشارقة في 20 سبتمبر/ وام/ تعززهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة الوعي البيئي لدى طلبة المدارس عبر مبادرة " جيل واعٍ ومستقبل مستدام" التي أطلقتها بالتزامن مع بدء العام الدراسي. ونظمت الهيئة فعاليات في 5 مدارس منذ اطلاق المبادرة شارك فيها أكثر من 850 طالباً وطالبة .

وأوضح راشد المرزوقي مدير إدارة الإعلام والاتصال بالهيئة أنه من المخطط أن يستفيد من المبادرة نحو 4000 طالب من خلال سلسلة من الورش التوعوية والأنشطة التفاعلية مما يساهم في نشر مفاهيم ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والغاز، وتعزيز السلوكيات الإيجابية المرتبطة بالمحافظة على الموارد الطبيعية .

وأوضح سيف النقبي رئيس قسم التثقيف والتوعية بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن الهيئة تحرص على رفع مستوى الوعي المجتمعي، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات التعليمية، وترسيخ ممارسات الاستهلاك الرشيد بين أجيال المستقبل، انطلاقاً من إيمانها بأن الاستثمار في توعية الطلبة يمثل أساساً لبناء مستقبل مستدام ومزدهر.

وأضاف أن المدارس التي تم تنظيم فعاليات بها منذ انطلاق المبادرة شملت مجمع زايد بالرحمانية وشارك فيها 180 طالباً وطالبة وروضة المزيرعة وشارك فيها 150 وروضة القرائن 150 ومدرسة ابن خلدون وشارك فيها 180 طالباً وطالبة ومدرسة الابتكار العلمي وشارك فيها 150 طالباً وطالبةً.