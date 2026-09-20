غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تعزز فرص تمويل 7 شركات تكنولوجية ناشئة

دبي في 20 سبتمبر /وام/ نظمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بالتعاون مع “أوراسيا كابيتال”، الذراع الاستثمارية لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة “دييز”، فعالية لتعزيز فرص تمويل ونمو 7 شركات تكنولوجية ناشئة ودعم وصولها إلى المستثمرين.

وجمعت الفعالية مؤسسي الشركات الناشئة مع فريق الاستثمار في “أوراسيا كابيتال” وبرنامجها الاستثماري “ساندبوكس”، حيث استعرضت الشركات نماذج أعمالها وحلولها وخططها للنمو والتوسع بهدف الحصول على تمويل استثماري، فيما تلقت ملاحظات حول متطلبات المراحل اللاحقة من عمليات التقييم والاستثمار المحتمل.

وأسفرت الجلسة عن تأهل عدد من الشركات إلى المرحلة التالية من عملية التقييم لدى “أوراسيا كابيتال”، مع إمكانية الاستفادة من برنامج “ساندبوكس” لتسريع مسارات نموها.

وقال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إن الغرفة تحرص على توفير مسارات عملية وفعالة تمكن شركات التكنولوجيا الناشئة من التواصل مباشرة مع المستثمرين المحتملين والاستفادة من فرص الوصول إلى رأس المال والخبرات التي تدعم نموها وتوسعها.

وأضاف أن الغرفة تواصل دعم نمو منظومة الاقتصاد الرقمي في الإمارة وتعزيز مكانة دبي مركزا عالميا للابتكار وريادة الأعمال والاستثمار في مختلف قطاعات الاقتصاد الرقمي.

من جانبه، قال جوليان بلوزو، شريك أول في “أوراسيا كابيتال”، إن تمويل الشركات الناشئة يحقق أثرا أكبر عندما يقترن بالخبرة والتوجيه والوصول إلى منظومة استثمارية تدعم تطورها، مشيرا إلى أن التعاون مع غرفة دبي للاقتصاد الرقمي يسهم في اكتشاف الشركات التكنولوجية الواعدة وتمكينها من تطوير نماذج أعمالها وتسريع نموها وتوسعها انطلاقا من دبي.

وشملت الشركات المشاركة “أراكان” المتخصصة في الحلول الرقمية للامتثال والمتطلبات المؤسسية، و”دونو” للذكاء التشغيلي الموجه لجهات الإقراض، و”يونيا” التي تتيح للشركات نشر أدوات ذكاء اصطناعي مساعد تحمل علاماتها التجارية.

كما شاركت “ريايتاك” المتخصصة في التكنولوجيا الصحية، و”أيفلين” التي توفر قدرات متقدمة للذكاء الاصطناعي، و”سينسي” المتخصصة في تكنولوجيا العطور والتجارب الحسية الرقمية، إلى جانب “كوجنيفر”، وهي منصة مؤسسية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لأتمتة سير العمل والعمليات.

وتدير “أوراسيا كابيتال” صندوقا استثماريا بقيمة 500 مليون درهم يركز على شركات التكنولوجيا الناشئة من مرحلة ما قبل التأسيس وحتى الجولة الاستثمارية “ب”، فيما يتيح برنامج “ساندبوكس” فرصا استثمارية محتملة تتراوح قيمتها بين نحو 550 ألف درهم و11 مليون درهم، إلى جانب خدمات الإرشاد والتوجيه ودعم جاهزية الشركات للاستثمار.

وتأتي الفعالية ضمن جهود غرفة دبي للاقتصاد الرقمي لتعزيز التواصل بين الشركات التكنولوجية الناشئة والمستثمرين وتسهيل وصولها إلى فرص التمويل، بما يدعم توسعها ونموها ويسهم في استقطاب الأعمال والاستثمارات الدولية وتعزيز منظومة الاقتصاد الرقمي في دبي