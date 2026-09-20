الإمارات تترأس اتحاد الكيميائيين الخليجي الثامن

رأس الخيمة في 20 سبتمبر / وام /ترأست دولة الامارات الدورة الثامنة لإتحاد الكيميائيين الخليجي خلال الاجتماعات العامة التي عقدها الاتحاد اليوم بفندق هيلتون جارد ان رأس الخيمة" .وتتولى الكيميائية موزة سيف مطر الشامسي رئيسة جمعية الكيميائيين الإماراتية رئاسة الدورة .

وقالت رئيسة الاتحاد إنه تم اعتماد تنظيم فعالية خليجية كيميائية تمتد لأسبوع تشارك فيها الجمعيات الكيميائية والجامعات والكليات والمعاهد والمدارس والمجتمع العام أسوة بالأسبوع العربي للكيمياء.

وتم الاتفاق على عقد اجتماع الدورة التاسعة للاتحاد بالسعودية وعقد ملتقى الكيميائيين الخليجي الخامس في 2027 كذلك بالسعودية.

ناقش الاجتماع كذلك متطلبات استكمال انضمام النادي العماني والجمعية القطرية لعضوية الاتحاد.

وأوضحت الشامسي أن اتحاد الكيميائيين الخليجي اتحاد علمي تعاوني إقليمي تأسس عام 2016 في دولة الكويت، ومسجل كإتحاد دولي في مملكة البحرين، يهدف إلى توحيد جهود الكيميائيين وتطوير علوم الكيمياء في دول مجلس التعاون الخليجي ، ويضم في عضويته الجمعيات والروابط الكيميائية الخليجية "الجمعية الكيميائية السعودية، الكويتية، الإماراتية، والبحرينية".

وقالت إن الاتحاد يهدف إلى تحقيق التعاون العلمي وتعزيز أواصر التعاون والبحث العلمي بين المختصين والباحثين في صناعة الكيمياء بالمنطقة، وتنظيم الملتقيات والمؤتمرات العلمية المتخصصة لتسليط الضوء على دور الكيمياء في تنمية المجتمعات الخليجية وتقديم حلول علمية متقدمة، والمشاركة الفعالة في المواسم الثقافية وبرامج إعداد الكوادر العلمية بالتعاون مع اتحاد الكيميائيين العرب والجهات ذات الصلة.