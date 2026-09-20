"الوطني الاتحادي" يشارك في تنفيذية البرلمان العربي 43

القاهرة في 20 سبتمبر/وام/ شارك سعادة الدكتور أحمد عيد المنصوري، رئيس مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني العربي، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد، في أعمال الدورة 43 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، التي عقدت اليوم في القاهرة .

وجرى خلال الاجتماع الذي ترأسه معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية، رئيس الدورة الحالية للاتحاد البرلماني العربي، الاطلاع على تقرير ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، حول المرشحين لرئاسة الاتحاد، وأبرز الموضوعات التي نوقشت في الاجتماع الأخير للجنة.

كما تم الاطلاع على تقرير الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي بشأن الأنشطة المنفذة منذ انعقاد الدورة 42 للجنة التنفيذية، ومناقشة تقديم بند طارئ خلال أعمال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي التي ستعقد في شهر أكتوبر القادم في تنزانيا، إلى جانب عدد من الموضوعات التنظيمية والمالية التي تشمل مشروع موازنة الاتحاد وخطة عمله.