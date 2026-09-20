"الإمارات لأمراض النساء والتوليد" تُعد أول دليل إرشادي وطني للتطعيمات أثناء الحمل

دبي في 20 سبتمبر/ وام/ كشفت الشيخة الدكتورة علياء حميد القاسمي، رئيسة شعبة الإمارات لأمراض النساء والتوليد ، أن الشعبة تعمل حالياً على إعداد أول دليل إرشادي وطني للتطعيمات أثناء الحمل، بما يسهم في حماية الخدج والمواليد الجدد وتعزيز صحة الأم والطفل.

وأكدت ، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات " وام "، على هامش اختتام فعاليات المؤتمر السنوي الأول لشعبة الإمارات لأمراض النساء والتوليد التابعة لجمعية الإمارات الطبية ،اليوم في دبي ، أن الشعبة تبنت منذ نهاية عام 2024 استراتيجية ترتكز على تعزيز التعاون العلمي وتبادل المعرفة على المستويين المحلي والدولي، ودعم التأهيل والتطوير المهني للكفاءات الطبية، وتشجيع الأبحاث العلمية المتخصصة بما يسهم في الارتقاء بصحة المرأة وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة لها في مختلف المراحل العمرية.

وأوضحت رئيسة المؤتمر، أن الشعبة أنشأت مجموعتي عمل تخصصيتين هما ، مجموعة صحة المرأة قبل وبعد انقطاع الطمث ، ومجموعة الترميم والتجميل النسائي الوظيفي والتجديدي، بهدف تسليط الضوء على هذه المجالات المتخصصة وتطوير الممارسات الطبية المرتبطة بها.

من جانبها، أكدت الدكتورة ليلى الحبيشي، البروفيسورة المساعدة ، استشارية أمراض النساء والولادة ، ورئيسة اللجنة الثقافية في شعبة الإمارات لأمراض النساء والتوليد، أن اضطرابات قاع الحوض والسلس البولي من المشكلات الصحية الشائعة التي تؤثر بشكل مباشر في جودة حياة المرأة وصحتها الجسدية والنفسية، وتتطلب تشخيصاً مبكراً وخطة علاجية متكاملة تستند إلى أفضل الممارسات الطبية.

وأوضحت أن الإحصائيات العالمية تشير إلى أن ما بين 25% و45% من النساء يعانين بدرجات متفاوتة من السلس البولي، فيما ترتفع النسبة مع التقدم في العمر، مؤكدة أن التطورات الحديثة في مجال طب وجراحة الحوض الترميمية وفرت حلولاً علاجية وتأهيلية متقدمة تشمل العلاجات غير الجراحية وبرامج تأهيل عضلات قاع الحوض والتدخلات التخصصية، بما يساهم في تحسين النتائج العلاجية والارتقاء بجودة حياة المريضات .

وتضمنت فعاليات المؤتمر، عدداً من الجلسات العلمية وورش العمل المتخصصة التي ناقشت على مدار يومين أحدث المستجدات في مجال صحة المرأة.

وشهد المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم مع الجمعية التركية المتخصصة في جراحة قاع الحوض والجراحة التجميلية النسائية، كما تم توقيع خطابي نوايا للتعاون مع الجمعيتيـن الرومانية والإثيوبية لأمراض النساء والتوليد، تمهيداً لتطوير التعاون العلمي والأكاديمي وتبادل الخبرات والتدريب التخصصي وإجراء الأبحاث والدراسات المشتركة.

كما تم الإعلان عن تنظيم الدورة الثانية للمؤتمر خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2027.