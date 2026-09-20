قطارات الاتحاد ومجموعة موانئ أبوظبي تطلقان خدمة سكك حديدية تربط مرافئ الفجيرة بمدينة أبوظبي الصناعية

أبوظبي في 20 سبتمبر/وام/ أعلنت شركة قطارات الاتحاد للشحن، المتخصصة في خدمات الشحن والتابعة لقطارات الاتحاد، ومجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS عن شراكة لإطلاق خدمة سكك حديدية مباشرة إلى مدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد)، توفر حلاً متكاملاً يربط الموانئ بالمستودعات الداخلية عبر شبكة السكك الحديدية الوطنية.

ويجمع الحل اللوجستي بين خدمة شحن بالسكك الحديدية مخصصة وجديدة تربط مرافئ الفجيرة بمدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد)، وبوابة شحن داخلية مزوّدة بخدمات جمركية، تسهم في تقريب حركة التجارة من العملاء.

وجاء تطوير الخدمة المشتركة بين قطارات الاتحاد للشحن ومجموعة موانئ أبوظبي، بهدف توسيع نطاق خدمات مرافئ الفجيرة إلى ما بعد حدود الميناء، وذلك من خلال نقل البضائع الواردة إلى الفجيرة مباشرة عبر شبكة السكك الحديدية الوطنية لمدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد)، حيث يمكن للعملاء الاستفادة من خدمات التخليص والتفتيش الجمركي للبضائع بالقرب من مقار عملياتهم في أبوظبي.

وجرى تخصيص رمز المواقع التابع للأمم المتحدة (UN/LOCODE) "AECAD" لمدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد)، في خطوة داعمة لإطلاق الخدمة تعزز مكانتها كمركز لوجستي دولي معترف به ضمن أنظمة الشحن والتجارة العالمية. وللمرة الأولى، أصبح بإمكان خطوط الشحن ووكلاء الشحن وأصحاب البضائع حجز شحناتهم مباشرة إلى آيكاد باعتبارها وجهة نهائية ونقطة للتخليص الجمركي.

وبالتكامل مع البنية التحتية المخصصة لخدمات الجمارك والتفتيش، تتيح خدمة السكك الحديدية نقل حاويات البضائع الواردة إلى مرافئ الفجيرة مباشرة عبر شبكة السكك الحديدية الوطنية إلى آيكاد، لإتمام إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي للبضائع، مما يسهم في تسهيل الإجراءات الجمركية، وتقليل عمليات المناولة، وتسريع حركة البضائع في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي.

تستهدف الخدمة المستوردين والمصدرين والمصنعين والموزعين ومقدمي الخدمات اللوجستية في جميع أنحاء أبوظبي، حيث تهدف إلى تمكينهم من استلام بضائعهم بالقرب من المستودعات ومرافق الإنتاج والأسواق النهائية. وهو ما سيقلل حاجتهم لوسائل النقل البري الأخرى، ويُقصر المسافة بين البضائع ووجهتها النهائية، ويدعم سلاسل إمداد أكثر كفاءة للشركات العاملة في أبوظبي.

وستتوفر الخدمة الجديدة للعملاء وفق جداول تشغيل منتظمة وموثوقة، لتسهم في الحد من الازدحام على الطرق، وتعزز القدرة على استيعاب ونقل كميات كبيرة من البضائع، فضلاً عن خفض الانبعاثات الكربونية مقارنةً بعمليات النقل البري التقليدية لمسافات طويلة. وتُسيّر قطارات الاتحاد للشحن هذه الخدمة المخصصة لربط مرافئ الفجيرة بمدينة أبوظبي الصناعية (ICAD)، لضمان تكامل حركة الشحن متعدد الوسائط بين الساحل الشرقي لدولة الإمارات والمراكز الصناعية الرئيسية في العاصمة أبوظبي.

وبهذه المناسبة، قال عمر السبيعي، الرئيس التنفيذي لشركة قطارات الاتحاد للشحن: "يجسد إطلاق خدمة السكك الحديدية الجديدة بين الفجيرة ومدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد) خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل اللوجستي لعملائنا من إمكانات شبكة السكك الحديدية الوطنية. وإنه ومن خلال شراكتنا مع مجموعة موانئ أبوظبي، طوّرنا حلاً لوجستياً مبتكراً يتجاوز مفهوم النقل، ليقرب خدمات الموانئ الرئيسية من الوجهات النهائية للشحن، ومن خلال الدمج بين الربط بالسكك الحديدية، وخدمات مناولة البضائع في المرافق الداخلية المزودة بالخدمات الجمركية، وإمكانية حجز الشحنات مباشرة إلى مدينة أبوظبي الصناعية، فإننا نمكّن عملاءنا من نقل بضائعهم بكفاءة أكبر، مع تبسيط العمليات اللوجستية، وتقليل الوقت بين وصول السفن وتسليم البضائع لوجهتها النهائية، وذلك بما ينسجم مع التزامنا المستمر بتعزيز حركة التجارة بمختلف أرجاء الدولة ودعم اقتصادنا الوطني"

ومن جانبه، قال سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ في مجموعة موانئ أبوظبي: "تقوم ممرات التجارة القوية على ربط البوابات التجارية بالأنظمة الصناعية والتجارية التي تخدمها. وتجمع هذه الخدمة المتكاملة بين مرافئ الفجيرة وشبكة السكك الحديدية الوطنية لدولة الإمارات، ومدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد) ضمن منظومة أكثر ترابطاً وتكاملاً، تعزز نطاق خدمات بنيتنا التحتية لموانئ أبوظبي لتتجاوز حدود المحطات، وتقرّب الخدمات الأساسية من العملاء. ومن خلال شراكتنا مع قطارات الاتحاد للشحن، نعمل على تعزيز انسيابية وموثوقية ومرونة حركة البضائع، مع ضمان مرونة أكبر للشركات في الوصول إلى الأسواق وإدارة سلاسل الإمداد الخاصة بها. ويسهم هذا النهج المتكامل في تعزيز الترابط عبر منظومة التجارة، ودعم النمو على المدى الطويل، وترسيخ مكانة العاصمة أبوظبي كبوابة مفضلة للتجارة والصناعة."

يأتي إطلاق هذه الخدمة المشتركة بما ينسجم مع التزام كل من قطارات الاتحاد للشحن ومجموعة موانئ أبوظبي بتعزيز البنية التحتية للخدمات اللوجستية والتجارة في دولة الإمارات، من خلال تعزيز الترابط والابتكار وتوفير حلول متطورة لسلاسل الإمداد تركز على تلبية احتياجات العملاء. ومن خلال الجمع بين إمكانات مرافئ الفجيرة وشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، إلى جانب البوابة الداخلية التي توفر خدمات التخليص الجمركي ومناولة البضائع، تسهم هذه الشراكة في بناء منظومة خدمات لوجستية أكثر كفاءة ومرونة لدعم الشركات في مختلف أنحاء الدولة.

وباعتبارها جزءاً من منظومة مجموعة موانئ أبوظبي، تؤدي مرافئ الفجيرة دوراً محورياً في توفير حلولٍ متكاملة وشاملة لسلاسل الإمداد من نقطة المنشأ إلى الوجهة النهائية، حيث تربط بين الموانئ والمناطق الصناعية والحرة والمنصات اللوجستية والخدمات الرقمية. وبفضل موقعها الاستراتيجي وما توفره من خدمات متكاملة، تسهم مرافئ الفجيرة في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للخدمات اللوجستية والتجارة، وترسيخ روابطها التجارية واللوجستية مع دول مجلس التعاون الخليجي والهند ومنطقة البحر الأحمر وشرق إفريقيا.