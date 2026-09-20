جامعة الشارقة تتصدر محليا في 3 تخصصات بتصنيف شنغهاي 2026

الشارقة في 20 سبتمبر/وام/ حققت جامعة الشارقة حضوراً ضمن نتائج تصنيف شنغهاي العالمي للتخصصات الأكاديمية لعام 2026، وذلك في 10 تخصصات أكاديمية، لتتصدر الجامعات الإماراتية في ثلاثة تخصصات هي طب الأسنان وعلوم الفم، والطب السريري، والتمريض.

وجاءت جامعة الشارقة في المرتبة الثانية على مستوى دولة الإمارات في خمسة تخصصات، شملت علوم وهندسة الطاقة، والهندسة الكهربائية والإلكترونية، والهندسة الميكانيكية، والهندسة الكيميائية، والتربية.

وعلى المستوى العالمي، صنّف التصنيف جامعة الشارقة ضمن أفضل 200 جامعة في ثلاثة تخصصات، هي طب الأسنان وعلوم الفم، وعلوم وهندسة الطاقة، والهندسة الكهربائية والإلكترونية، ضمن الفئة من 151 إلى 200 عالمياً.

كما جاءت الجامعة ضمن الفئة من 201 إلى 300 عالمياً في تخصصات الطب السريري، والتمريض، والهندسة الميكانيكية، فيما صنفت ضمن الفئة من 301 إلى 400 عالمياً في تخصصي الهندسة الكيميائية وهندسة الاتصالات، وضمن الفئة من 401 إلى 500 عالمياً في تخصصي التربية والصحة العامة.

وأكد الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، أن هذا التقدم في التصنيفات العالمية يعكس مسيرة الجامعة الأكاديمية والبحثية، ورؤيتها التعليمية التي تضع الطالب في صميم العملية التعليمية، وتعزز دور البحث العلمي في دعم التنمية وصناعة المستقبل.

وقال إن النتائج المتقدمة التي تحققها الجامعة بصورة مستمرة تأتي ثمرة لمسار علمي ركز على جودة البحث العلمي وتعزيز أثره، مشيراً إلى أن تصدر الجامعة على مستوى الدولة في تخصصات طب الأسنان وعلوم الفم، والطب السريري، والتمريض، يعكس مستوى مخرجاتها البحثية وقدرتها على المنافسة عالمياً وخدمة المجتمع محلياً.

ويُعد تصنيف شنغهاي العالمي للتخصصات الأكاديمية أحد التصنيفات الدولية التي تقيس أداء الجامعات في مختلف التخصصات، ويستند إلى مجموعة من المؤشرات المرتبطة بجودة البحث العلمي، والاستشهادات العلمية، والنشر في المجلات الأكاديمية، والتميز البحثي للباحثين، إلى جانب مؤشرات أخرى ذات صلة بالأداء الأكاديمي والبحثي.