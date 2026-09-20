“التربية” وبلدية دبي تطوران مسارات مهنية وتقنية للطلبة المواطنين

دبي في 20 سبتمبر /وام/ وقعت وزارة التربية والتعليم وبلدية دبي اتفاقية تعاون لإعداد الكفاءات الوطنية وتطوير مسارات مهنية وتقنية مبتكرة للطلبة المواطنين في المدارس الحكومية بإمارة دبي، بما يعزز مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل ويوسع فرص الطلبة المستقبلية للدراسة والتوظيف في المجالات المهنية والتقنية.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير نموذج تعليمي متكامل يبدأ من الصف العاشر ويجمع بين المعارف الأكاديمية والتعليم المهني والتدريب التطبيقي، وصولا إلى حصول الطلبة على مؤهلات مهنية معتمدة، مع توفير الدعم لهم بعد الصف الثاني عشر لاستكشاف فرص مواصلة الدراسة والمسارات الوظيفية المتاحة لدى بلدية دبي.

وبموجب الاتفاقية، يتعاون الطرفان في تطوير المحتوى المهني والموارد التعليمية والرقمية وأدوات التقييم، وتوفير مدربين معتمدين وتنظيم التدريب العملي والزيارات الميدانية، إلى جانب توظيف تقنيات الواقع الافتراضي لإثراء التجربة التعليمية وتقريب الطلبة من بيئات العمل الفعلية.

وتشمل مجالات التعاون كذلك تكييف الجداول الدراسية، وتوفير التقنيات الأساسية والإشراف الأكاديمي، ومتابعة جودة التنفيذ وقياس المخرجات، والتنسيق في اختيار الطلبة المشاركين.

وتنص الاتفاقية على تقديم مكافآت مالية للطلبة وفق ضوابط الاستحقاق والنتائج، ومتابعتهم بعد الصف الثاني عشر ودعم فرصهم الدراسية، بما يسهم في تطوير نموذج قابل للتوسع في مسارات التعليم المهني والتقني وتعزيز جاهزية الطلبة المواطنين لمساراتهم المستقبلية.

وقعت الاتفاقية عن وزارة التربية والتعليم سعادة آمنة آل صالح، الوكيل المساعد لقطاع المناهج، وعن بلدية دبي سيد إسماعيل الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي بالإنابة، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهتين.

وأكدت سعادة آمنة آل صالح أن بناء منظومة تعليمية قادرة على إعداد أجيال تمتلك المعارف والمهارات والخبرات التطبيقية يمثل ركيزة أساسية لتنمية رأس المال البشري الوطني، مشيرة إلى أن توسيع الخيارات التعليمية والمهنية أمام الطلبة يساعدهم على اكتشاف قدراتهم وميولهم مبكرا واتخاذ قرارات أكثر وعيا بشأن مستقبلهم الأكاديمي والوظيفي.

وأضافت أن الوزارة تعمل على تطوير مسارات تعليمية مرنة ومتكاملة تستجيب للتحولات المتسارعة في القطاعات الحيوية، وتوفر للطلبة فرصا حقيقية للتعلم من خلال الممارسة والتجربة، لافتة إلى أن الشراكة مع بلدية دبي تسهم في تصميم تجارب تعليمية ترتبط بواقع العمل وتدعم إعداد كفاءات وطنية مؤهلة.

من جانبه، أكد سيد إسماعيل الهاشمي أن الاتفاقية تمثل خطوة تكاملية لرسم مسار تعليمي وتدريبي متخصص للطلبة الإماراتيين، يركز على تنمية قدراتهم ومعارفهم وتهيئتهم للفرص الوظيفية المرتبطة باحتياجات سوق العمل المستقبلي والتخصصات الحيوية المتصلة بمجالات العمل البلدي.

وأشار إلى أن بلدية دبي تعد أول جهة حكومية تدخل مادة سلامة الغذاء في قطاع التعليم، مؤكدا حرص البلدية على تمكين الطلبة المواطنين وتزويدهم بالمعرفة والخبرات الأكاديمية والميدانية والتطبيقية عبر برامج تدريبية مبتكرة.

وتستهدف المبادرة الطلبة المواطنين ضمن تخصص سلامة الغذاء، على أن يتم النظر في زيادة أعداد الطلبة والتوسع مستقبلا إلى تخصصات فنية أخرى بناء على نتائج التقييم.