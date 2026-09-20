جامعة الدول العربية تدين استمرار الاعتداءات الحوثية على السعودية

القاهرة في 20 سبتمبر/وام/ أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية، وآخرها إطلاق صاروخ باليستي باتجاه الرياض ومحاولات استهداف مدن ومناطق أخرى بالمملكة.

وأكدت الجامعة في بيان صحفي أصدرته اليوم أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا لسيادة المملكة وأمنها وسلامة أراضيها وتهديدا للمدنيين وأمن واستقرار المنطقة.

وجددت تضامنها الكامل مع المملكة ودعمها لإجراءات حماية أمنها وسيادتها، مؤكدة أن أمنها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وداعية إلى الوقف الفوري للاعتداءات واحترام سيادة المملكة وقواعد القانون الدولي.

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