سفاري الشارقة يفتتح موسمه الخامس غدا

الشارقة في 20 سبتمبر/وام/ يفتتح سفاري الشارقة موسمه الخامس غداً مستقبلاً زواره بمجموعة من التجارب والبرامج الجديدة التي تجمع بين استكشاف الحياة البرية والتوعية البيئية .

وأكدت سعادة عائشة راشد ديماس، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، أن الموسم الخامس يواصل مسيرة تطوير سفاري الشارقة وتعزيز دوره في دعم جهود الحفاظ على الحياة البرية، إلى جانب تقديم تجارب تسهم في رفع مستوى المعرفة والوعي البيئي لدى الزوار.

وقالت إن الموسم الجديد يركز على الجمع بين مشاهدة الحيوانات والتعرف إلى الجهود المبذولة لرعايتها، مشيرة إلى أن برامج الإكثار والرعاية والجولات الجديدة إلى كواليس رعاية الحيوانات تمثل جانباً من جهود الهيئة لتعريف الجمهور بأهمية حماية الحياة البرية والتنوع الحيوي.

ويقدم سفاري الشارقة خلال الموسم الخامس جولات حصرية إلى كواليس رعاية الحيوانات، تتاح خلال فترات محددة .

وتعكس حصيلة 186 ولادة خلال الربع الثاني من عام 2026 نتائج برامج الإكثار والرعاية والبيئات التي يوفرها السفاري لمجموعة متنوعة من الأنواع، كما تتيح للزوار خلال الموسم الجديد مشاهدة أجيال جديدة من الحيوانات والتعرف على خصائصها واحتياجاتها.