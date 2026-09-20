ختام ناجح للجولة الـ7 من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو وبني ياس يحافظ على الصدارة

أبوظبي في 20 سبتمبر/وام/ اختتمت اليوم في مبادلة أرينا بأبوظبي منافسات الجولة السابعة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، وسط مشاركة واسعة من لاعبي ولاعبات الأندية والأكاديميات، في نزالات اتسمت بالقوة والحماس، وشهدت مستويات فنية متقدمة عكست التطور المتواصل الذي تشهده البطولة، مع اقترابها من جولتها الختامية.

جاءت منافسات اليوم الثالث والأخير حافلة بالندية وتنافس خلالها لاعبو ولاعبات فئات تحت 12 و14 و16 عاماً في نزالات قوية متقاربة المستويات.

وعلى صعيد النتائج، تصدر نادي بني ياس الترتيب العام للجولة السابعة، وجاء نادي الجزيرة في المركز الثاني، فيما حل نادي العين ثالثا.

حضر منافسات اليوم الختامي وشارك في تتويج الفائزين سعادة عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وسعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وحميد محمد الكتبي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وسالم محمد الدرعي الرئيس التنفيذي لسلطة أبوظبي العالمي ( ADGM) ، وأحمد غانم، مدير مجموعة الخدمات المصرفية المميزة لدى مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى جانب عدد من مسؤولي الاتحاد، وممثلي الأندية والأكاديميات والشركاء والرعاة.

وشهدت مدرجات مبادلة أرينا حضوراً جماهيرياً لافتاً من الأسر والعائلات التي حرصت على مؤازرة أبنائها، في مشهد يجسد التفاعل الكبير مع النزالات، ويضفي أجواءً حماسية على المنافسات، بما ينسجم مع مستهدفات «عام الأسرة 2026» وشعاره «نماء وانتماء»، ويجسد الدور المحوري للأسرة في دعم الأبناء وتعزيز مسيرتهم الرياضية.

وقال سعادة محمد سالم الظاهري إن الجولة السابعة عكست المستوى المتقدم الذي بلغته البطولة من حيث اتساع قاعدة المشاركة وقوة المنافسة وحضور مختلف الفئات العمرية، مؤكداً أن البطولة صُممت لتوفر للاعبين مساراً تنافسياً منتظماً على مدار الموسم، وتمكن الأندية والأكاديميات من متابعة تطور لاعبيها ورفع جاهزيتهم بصورة مستمرة، بما يخدم خطط تطوير رياضة الجوجيتسو وتعزيز قاعدة المواهب في الدولة.

وأضاف أن الاتحاد يولي الفئات السنية اهتماماً كبيراً باعتبارها ركيزة المستقبل، مشيراً إلى أن تكامل أدوار الاتحاد والأندية والأكاديميات مع الأسرة يمثل عنصراً أساسياً في بناء شخصية اللاعب، وترسيخ قيم الالتزام والانضباط واحترام المنافس.

ولفت إلى أن الرياضة تشكل في «عام الأسرة» مساحة تجمع الأبناء وذويهم حول أهداف مشتركة، وتمتد آثارها الإيجابية إلى مختلف جوانب الحياة.

من جانبه، أكد أحمد غانم أن بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تعكس المكانة التي تحتلها الرياضة في رؤية دولة الإمارات لبناء الإنسان، مشيراً إلى أن الاستثمار في الشباب يبدأ بتوفير بيئات رياضية متكاملة تساعدهم على اكتشاف قدراتهم وتعزيز قيم الانضباط والثقة بالنفس والعمل لتحقيق الأهداف.

وأضاف أن من أبرز المشاهد التي تميز البطولة حضور أولياء الأمور إلى جانب أبنائهم ومشاركتهم تفاصيل رحلتهم الرياضية، وهو ما ينسجم مع مستهدفات «عام الأسرة» في تعزيز الترابط الأسري، وترسيخ دور الأسرة في دعم الأبناء وتشجيعهم على مواصلة التميز.

واتسمت نزالات اليوم الختامي بالحماس والندية، مع حرص اللاعبين واللاعبات على تقديم أفضل مستوياتهم، وحصد النقاط لصالح أنديتهم وأكاديمياتهم، فيما عكست المستويات الفنية تقارباً واضحاً بين المشاركين، وتطوراً ملحوظاً في الجوانب الفنية والتكتيكية، والقدرة على التعامل مع مختلف مجريات النزال، الأمر الذي يؤكد الارتفاع المتواصل في المستوى الفني للبطولة.

وقالت أميرة علي العبيدلي، والدة وديمة ودانا وحامد الحمادي من نادي العين، إن الأسرة تلمس مع كل بطولة تطوراً واضحاً في شخصية أبنائها، سواء من حيث الالتزام أو تقبل النتائج والتعلم منها، مؤكدة أن حضور المنافسات لا يقتصر على التشجيع، بل يمثل مشاركة حقيقية في رحلة أبنائهم الرياضية منذ التدريبات وحتى النزالات.

وأضافت أن رياضة الجوجيتسو وفرت للأسرة مساحة مشتركة للحوار والدعم، مشيرة إلى أن الحضور إلى جانب الأبناء في البطولات يمثل أحد أهم أشكال المساندة التي يمكن تقديمها لهم، خاصة في «عام الأسرة».

من جهته، قال بدر الزعابي، لاعب نادي بني ياس (الحزام الأصفر) في فئة تحت 16 عاماً، إنه يسعى في كل نزال إلى تقديم أفضل ما لديه ومساعدة فريقه على تحقيق أفضل النتائج، مؤكداً أن كل مواجهة تمثل فرصة لاكتساب خبرات جديدة وتطوير المستوى الفني.

وأضاف أن وجود أسرته في المدرجات يمنحه دافعاً كبيراً وثقة إضافية، ويحفزه على تقديم أفضل أداء وتمثيل ناديه بالصورة التي تليق به.

ومع إسدال الستار على الجولة السابعة، تتجه الأنظار إلى الجولة الختامية من البطولة، المقررة خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر المقبل، حيث تدخل الأندية والأكاديميات المرحلة الحاسمة من سباق الموسم، وسط تنافس كبير على المراكز النهائية، في ظل المستويات الفنية المتقدمة التي شهدتها الجولات السابقة، والندية الكبيرة التي باتت تميز البطولة في مختلف فئاتها السنية.