منتخب السيدات يتفوق على نظيره العُماني في "أولمبياد الشطرنج"

سمرقند في 20 سبتمبر/وام/ فاز منتخب الإمارات الوطني للسيدات على نظيره العُماني بنتيجة 4-0، في الجولة الرابعة بأولمبياد الشطرنج العالمي المقام حالياً في مدينة سمرقند الأوزبكية.

ورفع المنتخب رصيده إلى 5 نقاط في ترتيب الفرق، و10 نقاط على الطاولات، بفوزين وتعادل مقابل خسارة خلال 4 جولات، وسيلتقي في الجولة الخامسة مع منتخب إستونيا.

وشهدت المواجهة مع المنتخب العُماني فوز روضة السركال على آناة العيسائي، ووافية درويش المعمري على يمنى الندابي، وموزة ناصر الشامسي على كوثر المعمري، ومريم عيسى على مريم يوسف البلوشي، بينما افتتح المنتخب مشواره بالفوز على منتخب أنتيغوا وبربودا بنتيجة 4-0، ثم تعادل مع منتخب التشيك 2-2، وخسر أمام منتخب جورجيا 0-4 في الجولة الثالثة.

وبدوره خسر منتخب الرجال أمام منتخب الفلبين بنتيجة 0-4، ضمن الجولة الرابعة، ليتوقف رصيده عند 4 نقاط في ترتيب الفرق و7.5 نقطة على الطاولات، حيث حقق فوزه الثاني في البطولة خلال الجولة الثالثة على منتخب بروناي بنتيجة 3-1، عقب فوزه في الجولة الأولى على جرينادا 4-0 وخسارته في الجولة الثانية أمام مولدوفا 0.5-3.5، وسيلتقي مع منتخب السنغال في الجولة الخامسة.