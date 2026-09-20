أبوظبي لألعاب القوى ينظم "بطولة السيدات" احتفاء بيوم المرأة الإماراتية

أبوظبي في 20 سبتمبر /وام/ أعلن نادي أبوظبي لألعاب القوى إقامة بطولة السيدات يوم 26 سبتمبر الجاري على ملاعبه بمدينة خليفة "أ" احتفاء بيوم المرأة الإماراتية.

وأكد سعادة خالد راشد الزعابي، رئيس مجلس إدارة النادي، أن البطولة تقام برعاية شركة "بالمز الرياضية" تقديرا لدور المرأة، وإسهاماتها في مسيرة التنمية والإنجاز بدولة الإمارات، وفي إطار برامج النادي لدعم وتشجيع ممارسة الرياضة النسائية.

وقال إن الحدث يتضمن مسابقات المضمار 80 و600 متر للأشبال بنات و100 و800 متر للناشئات والشابات، والسيدات.

وأشار إلى أن مسابقات الميدان تشمل إطاحة المطرقة والوثب الطويل والوثب العالي، على أن يتم تقديم ميداليات لأفضل 3 لاعبات في كل فئة من الفئات المشاركة، موضحا أن البطولة مفتوحة أمام سيدات وفتيات المجتمع، واللاعبات من الأندية الرياضية وأكاديميات ألعاب القوى، بما يسهم في اكتشاف المواهب الواعدة، وترسيخ مفهوم الرياضة كأسلوب حياة، ويتماشى مع توجهات دولة الإمارات في تمكين المرأة ودعم مشاركتها الرياضية والمجتمعية.

وأضاف أن النادي حريص على توفير بيئة رياضية تنافسية ومجتمعية تتيح للسيدات والفتيات فرصة المشاركة وإبراز مواهبهن وقدراتهن في رياضة ألعاب القوى، مشيرا إلى اعتماد إستراتيجية تمكين المرأة في المناصب المختلفة مثل اللجان العاملة والجوانب الإدارية، وعلى مستوى اللاعبات.