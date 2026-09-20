الإمارات تواصل نهجها الإنساني وترسل مساعدات إنسانية إلى كولومبيا

أبوظبي في 20 سبتمبر/وام/ أرسلت دولة الإمارات، بالتعاون مع جمهورية باراغواي، مساعدات إنسانية إلى المجتمعات المتضررة والناجين من الزلزال الذي وقع في جمهورية كولومبيا، وأسفر عن وقوع وفيات وإصابات، إلى جانب أضرار مادية جسيمة.

وتأتي هذه المساعدات ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، في إطار المساعدات الإنسانية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي، والتي أعلنت عنها دولة الإمارات عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، لإغاثة المتأثرين من تداعيات الزلزال.

وتستفيد المبادرة من القدرات الإنتاجية في باراغواي وشبكاتها اللوجستية الإقليمية، بما يتيح شراء مواد الإغاثة الأساسية مباشرةً من الأسواق في جمهورية باراغواي ونقلها إلى جمهورية كولومبيا، الأمر الذي يسهم في تسريع إيصال المساعدات إلى المناطق الأكثر تضررًا، فضلًا عن دعم الموردين المحليين، ولا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، إلى أن هذه المساعدات تأتي في إطار تضامن دولة الإمارات مع جمهورية كولومبيا وشعبها، وحرصها على توجيه الدعم نحو الأولويات والاحتياجات الفعلية للمتضررين.

كما أعربت معاليها عن تقديرها لجمهورية باراغواي لتعاونها في توفير ونقل الإمدادات الإنسانية، مؤكدة أهمية تنسيق الجهود الإقليمية للاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة.

من جانبه، أكد معالي روبن راميريز ليزكانو، وزير خارجية جمهورية باراغواي، أن حكومة باراغواي تثمن هذه الجهود الإنسانية التعاونية، مشيداً بتضامن دولة الإمارات الذي يسهم في تحقيق آثار إيجابية على السكان المتضررين.