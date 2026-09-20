اكتشاف مقابر صخرية وبقايا معسكر روماني بمحافظة القليوبية في مصر

القاهرة في 20 سبتمبر /وام/ كشفت البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة تل اليهودية الأثرية في محافظة القليوبية، عن عدد من المقابر المنحوتة في الصخر، تنتمي إلى طرز معمارية مختلفة، إلى جانب استكمال الكشف عن بقايا معسكر روماني يمتد في الطبقة السطحية فوق المقابر.

وأوضح الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصري، أن الكشف يمثل إضافة مهمة لتاريخ المنطقة، خاصة مع ندرة المقابر المنحوتة في الصخر بمناطق الدلتا بسبب طبيعة تربتها الطينية، ما يسهم في فهم أنماط الدفن وتطورها في شرق الدلتا عبر العصور.

وقال إن اللقى الأثرية تشير إلى أن المقابر ترجع إلى أواخر عصر الدولة الحديثة، واستمر استخدامها حتى العصر المتأخر، بما يعكس امتداد النشاط الجنائزي بالمنطقة خلال فترات تاريخية متعاقبة.

وأشار إلى أن الكشف عن بقايا المعسكر الروماني فوق المقابر يؤكد استمرار استخدام منطقة تل اليهودية خلال فترات تاريخية مختلفة وأهميتها الإستراتيجية عبر العصور.

وتنتمي المقابر إلى طرازين معماريين، الأول يبدأ بسلم يؤدي إلى صالة تتخللها فتحات "بياتات" استخدمت للدفن، والثاني عبارة عن بئر مستطيلة تؤدي إلى غرفتين للدفن، وهي طرز نادرة في الدلتا، ولا توجد منها سوى نماذج محدودة، بينها مقابر منحوتة في الصخر بمنطقة كوم الشقافة في الإسكندرية ومناطق بالساحل الشمالي.