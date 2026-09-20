اكتمال عقد المتأهلين إلى نهائيات كأس ديفيز للتنس والتشيك تحقق أبرز المفاجآت

برلين في 20 سبتمبر /وام/ اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس ديفيز للتنس 2026، عقب ختام منافسات الدور الثاني من التصفيات اليوم، بتأهل كل من ألمانيا وإسبانيا وبريطانيا وكندا والنمسا وجمهورية التشيك وكوريا الجنوبية، لتنضم جميعها إلى إيطاليا حاملة اللقب، التي تأهلت مباشرة إلى النهائيات المقررة في مدينة بولونيا الإيطالية خلال الفترة من 24 إلى 29 نوفمبر المقبل.

وقاد ألكسندر زفيريف، المنتخب الألماني إلى النهائيات في مدينة هال الألمانية بعدما حسم المواجهة أمام الكرواتي دينو بريزميتش بمجموعتين دون رد (6-2 و6-4)، ليمنح بلاده النقطة الثالثة الحاسمة والفوز على كرواتيا بنتيجة 3-1، عقب فوز الثنائي كيفن كرافيتز، وتيم بوتس، في مباراة الزوجي.

وواصل المنتخب الإسباني حضوره في الأدوار النهائية رغم غياب كارلوس ألكاراز، بعدما تغلب على تشيلي 3-0، بفضل انتصاري الواعدين دانييل ميريدا، ورافائيل خودار، في الفردي، قبل أن يحسم بيدرو مارتينيز، وخاومي مونار، مباراة الزوجي، ليؤكد المنتخب الإسباني تأهله للمرة السابعة توالياً إلى المرحلة النهائية.

وضمن المنتخب البريطاني بطاقة العبور بعد فوزه على الإكوادور 4-0 في لندن، رغم غياب عدد من أبرز لاعبيه؛ إذ حقق توبي صامويل، وآرثر فيري، الفوز في مباراتي الفردي، قبل أن يحسم الثنائي هنري باتن ونيل سكوبسكي لقاء الزوجي، ثم أضاف هاري وندلكن، النقطة الرابعة في مباراة تحصيل حاصل.

وشهدت التصفيات أبرز مفاجآتها في براغ، حيث قلب منتخب جمهورية التشيك تأخره أمام الولايات المتحدة 1-2 إلى فوز 3-2، بعد انتصار ياكوب منشيك، على بن شيلتون، ثم فوز ييري ليهيتشكا، على ليرنر تيين، في المباراة الحاسمة، ليقصي المنتخب الأمريكي ويتأهل إلى النهائيات.

وفي بقية المواجهات، تأهلت النمسا بفوزها على بلجيكا 3-1، بقيادة يورجي روديونوف، فيما تجاوزت كندا نظيرتها فرنسا بالنتيجة نفسها بفضل الأداء المميز لفيليكس أوجيه-ألياسيم وحسمت كوريا الجنوبية تأهلها إثر فوزها على الهند 3-1 بقيادة سونوو كوون، الذي حقق انتصارين في منافسات الفردي.

وأكد الاتحاد الدولي للتنس "ITF" أن نهائيات كأس ديفيز ستقام وفق نظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.