دولة الإمارات تواصل جهودها الإنسانية وترسل مساعدات إغاثية إلى كولومبيا

أبوظبي في 20 سبتمبر/وام/ أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كولومبيا، في 20 سبتمبر 2026، وصول مساعدات إنسانية مقدمة من دولة الإمارات إلى كولومبيا استجابة للزلزال الذي ضرب أراضيها في 10 أغسطس 2026.

تأتي هذه الشحنة ضمن المساعدات الإنسانية العاجلة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، في الأيام التي أعقبت الكارثة.

وتشمل الشحنة مواد غذائية، إلى جانب مستلزمات للنظافة ومنتجات للتنظيف، جرى اختيارها بناء على احتياجات المجتمعات المتضررة التي حددتها الجهات الكولومبية المختصة، وقامت دولة الإمارات بشرائها من أسواق جمهورية باراغواي.

وقال سعادة الدكتور طارق العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، إن وصول الشحنة يمثل خطوة مهمة في تنفيذ تعهد دولة الإمارات بتقديم مساعدات إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي.

وجدد تضامن دولة الإمارات مع حكومة جمهورية كولومبيا وشعبها في مواصلة جهود التعافي واستعادة الاستقرار، وأكد التزام الدولة بالبقاء شريكا ثابتا لكولومبيا مع انتقال الاحتياجات من مرحلة الإغاثة الطارئة إلى مرحلتي التأهيل وإعادة الإعمار.

وأضاف أن دولة الإمارات ستواصل التنسيق الوثيق مع الجهات الكولومبية المختصة لضمان وصول المساعدات إلى المجتمعات الأكثر احتياجا.

من جانبه، قال معالي عمر بولا، وزير خارجية جمهورية كولومبيا: "يمثل وصول هذه المساعدات الإنسانية تجسيدا ملموسا لعلاقات الصداقة المتينة والتعاون الوثيق التي تجمع كولومبيا ودولة الإمارات العربية المتحدة. وباسم حكومة كولومبيا، نعرب عن خالص امتناننا لهذه اللفتة التضامنية مع المجتمعات المتضررة من الزلزال".

وتعتبر حكومتا دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كولومبيا هذه الشحنة خطوة في الوفاء بالالتزام الذي أعلن عنه في أعقاب الزلزال، ونموذجا لكيفية الربط بصورة فعالة بين التمويل الإنساني والقدرات الإنتاجية واللوجستية الإقليمية، بما يضمن وصول المساعدات إلى المجتمعات