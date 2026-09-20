برنامج إعداد متكامل لمنتخبنا لكرة القدم المصغرة استعدادا لمونديال 2027

دبي في 20 سبتمبر/وام/ أعلن اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، عن برنامج إعداد متكامل لمنتخبنا الوطني لكرة القدم المصغرة استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2027.

يتضمن البرنامج على مدار الفترة المقبلة مشاركات محلية وخارجية، ومباريات ودية دولية، ومعسكرات إعداد حسب الخطة المقررة من قبل الجهاز الفني، بالإضافة إلى اختيار عناصر جديدة للمنتخب من خلال المنافسات الرسمية التي تنطلق في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل.

وأكد الاتحاد، أن النتائج المحققة في كأس آسيا بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا مؤخرا، وحصد بطاقة التأهل إلى مونديال 2027 وبرونزية المركز الثالث، والمستوى المتطور للاعبين في مباريات الدور التمهيدي ونصف النهائي، يؤكد التطور الكبير الذي تشهده اللعبة في الدولة.

وعادت بعثة المنتخب إلى الدولة مساء أمس قادمة من جاكرتا بعد اختتام مشاركتها في كأس آسيا، وحظيت باستقبال كبير.

وأثنى عبدالله حسن الدرمكي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، مشرف المنتخب، على النتائج المميزة التي حققها منتخبا الوطني في البطولة.

بدوره أكد سرمد الزدجالي، مدير المنتخب، أن اللاعبين أظهروا قدرات عالية، وقدموا مستويات قوية، واستشعروا روح المسؤولية خصوصا بعد الخسارة الافتتاحية أمام المنتخب السوري 2-5.

وأضاف أن التأهل إلى كأس العالم 2027، يضع على عاتق اللاعبين مسؤولية أكبر لخوض البطولة بطموحات كبيرة، وقبل ذلك الاستفادة من برامج الإعداد المقررة خلال المرحلة المقبلة على المستويين المحلي والخارجي، بالإضافة إلى البطولات المحلية انطلاقا من أكتوبر المقبل.