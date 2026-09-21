بمشاركة إماراتية / انطلاق منافسات "بطولة العالم للدراجات" في مونتريال

مونتريال في 21 سبتمبر/ وام/ انطلقت أمس في مدينة مونتريال الكندية، منافسات بطولة العالم للدراجات على الطرق 2026، التي ينظمها الاتحاد الدولي للدراجات، وتستمر حتى 27 سبتمبر الجاري، بمشاركة نحو 1000 دراج ودراجة من 75 دولة، للتنافس على 13 لقباً عالمياً في سباقات الطريق والفردي ضد الساعة وتتابع الفرق المختلطة.

واستهلت البطولة بإقامة سباقي الفردي ضد الساعة لفئتي الرجال والسيدات "النخبة"، حيث انطلق سباق السيدات عند الساعة 9:19 صباحاً بالتوقيت المحلي لمونتريال، فيما بدأ سباق الرجال عند الساعة 1:00 ظهراً، على مسار يبلغ طوله 39.2 كم، يمر بعدد من أبرز معالم المدينة، ويختتم بصعود نهائي إلى منطقة بارك جان مانس.

وشهد سباق الرجال تتويج البلجيكي ريمكو إيفينيبول بلقب العالم للفردي ضد الساعة للمرة الرابعة توالياً، بعدما أنهى السباق بزمن 44 دقيقة و53.13 ثانية، متقدماً على الإيطالي فيليبو جانا صاحب المركز الثاني، والفرنسي بول سيكساس الذي أحرز الميدالية البرونزية.

كما حافظت السويسرية مارلين رويسر على لقب السيدات بعد فوزها بالسباق بزمن 50 دقيقة و24.44 ثانية.

وعلى الصعيد الإماراتي، يمثل المنتخب في البطولة 4 دراجين، هم: محمد العليلي وحارب المرزوقي في فئة تحت 23 سنة، وسيف الغاوي وسلطان الحمادي في فئة الشباب.

وتأتي المشاركة في بطولة العالم ضمن برنامج إعداد دراجي المنتخب الإماراتي ورفع مستوى الاحتكاك الدولي، من خلال التنافس مع نخبة الدراجين في فئتي الشباب وتحت 23 سنة، إلى جانب اكتساب المزيد من الخبرات في واحدة من أهم بطولات الدراجات على المستوى العالمي.

وأكد الاتحاد الدولي للدراجات أن نسخة مونتريال تمثل المحطة الأبرز في أجندة سباقات الطريق العالمية لهذا الموسم، حيث يتنافس أفضل دراجي العالم على الصدارة في كل فئة حتى إقامة النسخة المقبلة من البطولة.

ويترقب عشاق اللعبة منافسات الأيام المقبلة، ولا سيما سباقات الطريق للنخبة، التي تشهد مشاركة أبرز نجوم الدراجات العالميين في واحدة من أقوى بطولات الموسم، على مسارات مونتريال التي تتميز بتحدياتها الفنية وتضاريسها المتنوعة.