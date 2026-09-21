انطلاق النسخة الثالثة من تحدي رأس الخيمة للياقة البدنية

رأس الخيمة في 21 سبتمبر/ وام/ انطلقت اليوم المرحلة الفعلية من النسخة الثالثة لـ "تحدي رأس الخيمة للياقة البدنية"، عقب انتهاء فترة التسجيل وإجراء فحوصات الوزن والقياسات للمشاركين، إيذاناً ببدء رحلة التحدي الهادفة إلى خفض الوزن ورفع مستوى اللياقة البدنية، وترسيخ مفهوم النشاط البدني ونمط الحياة الصحي والمستدام.

وشهدت مرحلة التسجيل في النسخة الثالثة إقبالاً لافتاً ومشاركة واسعة من شباب إمارة رأس الخيمة من المواطنين، حيث فاق عدد المسجلين حتى الآن أعداد المشاركين في النسخ السابقة، في مؤشر يعكس تنامي الوعي بأهمية ممارسة النشاط البدني والاهتمام بالصحة واللياقة، إلى جانب النجاح المتواصل الذي حققته المبادرة منذ انطلاقتها.

وأكد فيصل الغيص رئيس اللجنة المنظمة للمبادرة، أن انتهاء مرحلة فحوصات الميزان والقياسات يمثل البداية الفعلية للمنافسة، مشيراً إلى أن حجم المشاركة في النسخة الثالثة يعكس الأثر الإيجابي الذي تركه التحدي خلال النسخ الماضية، والاهتمام المتزايد من الشباب المواطنين بخوض تجربة تسهم في إحداث تغيير إيجابي في أسلوب حياتهم.

وأعرب عن سعادته بالإقبال الكبير الذي شهدته النسخة الثالثة، وبالأعداد التي فاقت حتى الآن المشاركات المسجلة في النسخ السابقة، وهو ما يعد دافعاً لمواصلة تطوير المبادرة وتحقيق أهدافها.

ومع انتهاء مرحلة الفحوصات والقياسات، تبدأ اليوم المرحلة الأهم، وهي التزام المشاركين ببرامجهم الرياضية والعمل على تحقيق أفضل النتائج خلال فترة التحدي.