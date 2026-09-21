تشكّيل اللجنة التأسيسية لشبكة قادة التعليم العالي في دبي

دبي في 21 سبتمبر/ وام/ أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ومدينة دبي الأكاديمية العالمية، ومجمّع دبي للمعرفة، تشكيل اللجنة التأسيسية لشبكة قادة التعليم العالي، وتسمية الرئيسين المؤسسين المشاركين للشبكة.

وجرى تعيين الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبحوث والبرامج في هيئة المعرفة والتنمية البشرية، ومروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة، رئيسين مؤسسين مشاركين للشبكة.

وتهدف شبكة قادة التعليم العالي، التي تم إطلاقها عام 2025 بمبادرة مشتركة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية ومدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة، إلى بناء وتعزيز جسور التعاون بين قطاع التعليم العالي وقطاعات الأعمال، وتنمية المواهب والمهارات الضرورية لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة باستمرار، بما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية والسياسات الاتحادية الرامية إلى ترسيخ التكامل بين قطاع التعليم العالي وقطاع الأعمال، والمساهمة في تعزيز اقتصاد المعرفة في الإمارة، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33" واستراتيجية التعليم في دبي 2033.

وتضم اللجنة التأسيسية لشبكة قادة التعليم العالي، نخبة من القيادات في مجالات العمل الحكومي، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والطيران، والتعليم العالي، بما يعكس نهج الشبكة القائم على تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات لدعم مستقبل التعليم العالي في دبي.

وقال الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، إن شبكة قادة التعليم العالي تعكس الالتزام المشترك بتعزيز منظومة التعليم العالي في دبي، وبناء روابط أقوى بين المؤسسات الأكاديمية وقطاع الأعمال والجهات الحكومية.

وأضاف أنه من خلال جمع القيادات ضمن إطار مؤسسي، يمكن ضمان مواءمة مخرجات التعليم العالي مع أولويات المهارات والبحث والابتكار التي ترسم ملامح مستقبل دبي، بما يدعم رؤية استراتيجية التعليم في دبي 2033 نحو رحلة تعليمية مترابطة تمتد من الطفولة المبكرة وحتى التعلم مدى الحياة.

من جانبه، قال مروان عبد العزيز جناحي، إن التعاون الوثيق بين المجتمع الأكاديمي وقطاع الأعمال والجهات الحكومية يشكّل ركيزة أساسية لترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً رائدةً للتعليم العالي، موضحا أن أعضاء اللجنة التأسيسية من خلال شبكة قادة التعليم العالي سيعملون على تعزيز الحوار البنّاء وسُبُل التعاون المشترك، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة التعليم العالي في دبي ودعم الابتكار والبحث وتنمية المهارات.

وستركز شبكة قادة التعليم العالي على أربعة محاور رئيسية تشمل التعليم وتطوير المهارات، وريادة الأعمال والابتكار، واقتصادات المستقبل، والبحث والتطوير.

كما تهدف إلى مواءمة منظومة التعليم العالي في دبي مع رؤية الإمارة المستقبلية واستراتيجية التعليم في دبي 2033، بالإضافة إلى الاستراتيجيات الوطنية، ومواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة باستمرار وتسريع وتيرة الابتكار والبحث العلمي بما يحقق أثراً ملموساً، ويسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتعليم.

وخلال عامها الأول، ستركز الشبكة على تعزيز الحوار الاستراتيجي، ودعم البحث والابتكار، واستكشاف فرص التعاون بين مؤسسات التعليم العالي وقطاع الأعمال والجهات الحكومية.

وتضم اللجنة التأسيسية للشبكة 13 عضواً يمثلون قطاع الأعمال والجهات الحكومية والمجتمع الأكاديمي، وهم: مروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة ، والدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبحوث والبرامج، هيئة المعرفة والتنمية البشرية، والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل، هيئة كهرباء ومياه دبي ، والدكتورة حنان السويدي، نائب المدير التنفيذي والمدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية في "دبي الصحية"، ونائب مدير "جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية" للشؤون الأكاديمية ، ومروان الجسمي، نائب الرئيس التنفيذي، إدارة الموظفين والاستدامة، "دي بي ورلد" دول مجلس التعاون الخليجي ، وعلياء حسين الزرعوني، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي المالي العالمي "DIFC" ، وأوليفر غروهمان، النائب التنفيذي لرئيس الموارد البشرية، مجموعة طيران الإمارات ، وفيكتور فان دير خيس، مدير جامعة دبي الوطنية.

كما تضم، أحمد الخلافي، المدير العام، هيوليت باكارد إنتربرايز، الإمارات وإفريقيا "HP" ، والبروفيسورة يسرى المزوغي، عميد جامعة بيرمنغهام في دبي، والبروفيسور محمد فال محمد سالم زين، رئيس جامعة ولونغونغ في دبي ، وخليفة القامة، رئيس منظومة البحث والتطوير والابتكار، مؤسسة دبي للمستقبل ، وجيف ستراتشان، نائب الرئيس المساعد، دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.