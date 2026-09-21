إطلاق "برنامج ريادة الأعمال في القطاع الرياضي"

دبي في 21 سبتمبر/ وام/ أطلق مجلس دبي الرياضي، بالشراكة مع أكاديمية الاقتصاد الجديد، "برنامج ريادة الأعمال في القطاع الرياضي"، بهدف تأهيل وتمكين الكفاءات الوطنية لقيادة مشاريع استثمارية رائدة في مجالات الأعمال الرياضية.

ويأتي البرنامج ضمن الحملة الوطنية "الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم"، ويستهدف تدريب وتأهيل 1000 من رواد الأعمال الإماراتيين من الشباب والشابات الراغبين في تعزيز معارفهم وخبراتهم في إدارة وتنظيم وتأسيس الشركات والمشاريع التجارية الرياضية، وذلك في إطار برنامج "ريادة الأعمال" الموجه إلى رواد الأعمال الإماراتيين، والذي يستهدف تدريب 10 آلاف مواطن ومواطنة.

وأكد قيس الظالعي، رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي، خلال محاضرة ألقاها ضمن البرنامج، أهمية عدد من الأسس والمبادئ التي تسهم في نجاح الاستثمار في القطاع الرياضي، مشيراً إلى أن القطاع الرياضي في الدولة يزخر بفرص استثمارية واعدة، ويشهد تزايداً في أعداد الممارسين لمختلف الرياضات سنوياً.

من جانبها، أكدت الدكتورة ليلى فريدون، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الاقتصاد الجديد، أن القطاع الرياضي يشهد تحولات متسارعة جعلته أحد المحركات المهمة للاقتصاد الحديث، ما يفتح آفاقاً واسعة أمام رواد الأعمال والمبتكرين لتطوير حلول ومشاريع جديدة ذات قيمة اقتصادية ومجتمعية.

وقالت إن برنامج ريادة الأعمال في القطاع الرياضي يمثل خطوة مهمة نحو بناء جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على تحويل الأفكار الرياضية المبتكرة إلى مشاريع مستدامة، مشيرة إلى حرص الأكاديمية، بالتعاون مع شركائها، على تصميم برامج تدريبية تجمع بين المعرفة المتخصصة والتطبيق العملي، بما يمكّن المشاركين من اكتساب الأدوات والخبرات اللازمة لتأسيس مشاريع رياضية ناجحة تسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الرياضي ودعم مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة.

من ناحيته أشاد عيسى شريف، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، بالشراكة الإستراتيجية مع أكاديمية الاقتصاد الجديد، مؤكداً أن المبادرة تسهم في تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز إسهاماتها في مسيرة التنمية الشاملة.

وأوضح أن البرنامج يزوّد المشاركين بالمعارف والخبرات الأكاديمية المتقدمة، ويفتح أمامهم قنوات تواصل مباشرة مع نخبة من المستثمرين ورواد الأعمال من أصحاب التجارب الناجحة في القطاع الرياضي.